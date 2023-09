Onda de calor extremo se aproxima do Paraná; Cidade baterá os 43ºC; Veja as mais quentes!

Uma onda de calor deverá fazer com que várias cidades do Paraná alcancem uma elevação histórica da temperatura para a próxima semana. A previsão para esta semana é que os termômetros ultrapassem a 40°C em algumas regiões, em especial Noroeste e Norte Sudeste. Para Curitiba, a previsão do tempo indica máxima de 37ºC para o dia 24 de setembro.

De acordo com o Simepar, o calor vai ser motivado por uma grande massa de ar quente e seco, que deverá se expandir por praticamente todo o Brasil.

“Semana que vem teremos uma sequência de dias com bastante calor no Paraná. Difícil cravar que teremos quebra de recordes neste momento, pois alguns ajustes devem ocorrer com o passar dos dias. Mas a ideia realmente é que faça muito calor”, disse o meteorologista Samuel Brau.

Onda de calor extremo no Paraná

Veja abaixo algumas máximas previstas para o próximo dia 24 de setembro:

Em Paranavaí, na região noroeste, por exemplo, a máxima chega aos 43ºC no dia 24; em Jacarezinho, norte do Paraná, 42ºC, segundo previsão do Simepar. Em Antonina, litoral do Paraná, o termômetro chegará aos 42ºC. Em General Carneiro, no extremo sul, e uma das cidades mais frias do Brasil, deve ter 35ºC.

