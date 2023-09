A noite desta quinta-feira (14) foi marcada por uma perseguição pela Avenida das Torres, BR-376, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O novo helicóptero da Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi utilizado para auxiliar na captura dos criminosos. Um suspeito morreu e outro foi apreendido.

A perseguição começou na Avenida Comendador Franco, em Curitiba, quando uma equipe do 20º Batalhão da PMPR, interceptou o veículo Logan, de cor branca, – com alerta de roubo da cidade de Boituva, interior de São Paulo. Dois indivíduos abandonaram o carro e tentaram fugir à pé. A aeronave da Polícia Militar localizou os suspeitos e repassou a informação para as equipes em terra. Durante a fuga, um dos suspeitos subiu em um muro e começou a fugir pelo telhado das residências.

As novas aeronaves chegaram no mês de agosto em Curitiba, ao todo, a capital conta com quatro helicópteros para auxiliar na prevenção de crimes.

+ Leia mais: Vídeo! Bandidos armados roubam celulares em transportadora de Curitiba; um foi preso

Um vídeo disponibilizado pela Polícia Militar, mostra o momento em que o helicóptero inicia o acompanhamento na BR-376 e localiza os suspeitos. O comandante da aeronave repassa as informações para os policiais que estão nas viaturas. Ao abandonar o veículo na Rua Joinville, em São José dos Pinhais, o criminoso que tentou fugir pelos telhados, acessou o quintal de uma das casas e deu de cara com os policiais. Uma troca de tiros foi iniciada e o suspeito acabou baleado e não resistiu aos ferimentos.

+ Leia também: Uber é condenado a pagar R$ 1 bilhão por danos coletivos e registrar motoristas

Um jovem de 17 anos foi apreendido ainda próximo ao carro utilizado na fuga. Uma arma calibre .40 também foi apreendida na ação. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos ainda teriam tentado roubar uma pizzaria no bairro Cajuru momentos antes. Eles também teriam sido flagrados com outro veículo roubado. O suspeito e os objetos apreendidos foram encaminhados à Delegacia de São José dos Pinhais.

