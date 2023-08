Super helicópteros chegam ao Batalhão Aéreo do Paraná para combater crimes

O governador Ratinho Junior apresentou nesta sexta-feira (18), dois helicópteros de última geração que estarão sendo utilizados pelo Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA). As aeronaves se juntam a outros dois helicópteros para a prevenção de crimes. A intenção da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) é reforçar o serviço aéreo policial na base em Curitiba, além de implantar uma base em Cascavel, no Oeste, para a atender a região de fronteira.

Os helicópteros locados são modelos Robinson 66 monoturbina, com sistema de equipamentos para utilização no serviço policial. Elas contam com painel dianteiro adaptado para operação com óculos de visão noturna (OVN), com todos os dispositivos internos, equipamentos, luzes de cabine e externas compatíveis com o OVN. Também foi instalado o sistema MX-10, que é projetado para ser montado em aviões, helicópteros e outros veículos aéreos não tripulados (VANTs), que fornece uma imagem em alta resolução e detalhada para ajudar nas operações de vigilância, busca e salvamento, reconhecimento de alvos, controle de fronteiras, rádio patrulhamento policial e outras aplicações.

A aeronave conta com câmera infravermelha com resolução HD, zoom óptico contínuo com campo de visão mínimo que permite identificar alvos a 4,5 quilômetros, tendo um alcance máximo de até 15 quilômetros, dependendo das condições atmosféricas e do tamanho do objeto. Além disso, os helicópteros também têm farol de busca de alta performance, que potencializa a segurança das equipes de solo em terrenos com baixa luminosidade e na localização de suspeitos em áreas de matas, rios e terrenos diversos.

“São os primeiros helicópteros da América Latina totalmente equipados para o serviço policial. Os equipamentos conseguem à noite, numa floresta, identificar uma pessoa, além de mapear placas a quilômetros de distância. Vai ser uma ferramenta importantíssima para apoiar as equipes da terra. Chegamos no melhor momento tecnológico da segurança pública na nossa história, e hoje temos os mesmos equipamentos que a polícia de Los Angeles e da Flórida”, disse o governador.

O secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, valorizou que chegada das aeronaves é fruto de uma atualização dos equipamentos e que reúne o que há de mais moderno no setor. “Nós compramos os drones com dinheiro do leilão das viaturas velhas e eles vão ajudar muito as novas operações. Além disso, os equipamentos dos helicópteros são mais caros do que a própria aeronave, o que mostra que priorizamos o uso de muita tecnologia”, comentou Hudson.

O Governo do Estado está investindo R$ 16,7 milhões para a locação das duas aeronaves.

