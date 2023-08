Traficantes de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), que costumam ficar no local conhecido como “Beco do Buiu”, no Centro, são alvos de investigação da Operação Malta, um trabalho realizado em conjunto do Ministério Público Estadual com a Polícia Militar (PMPR).

A investigação, que teve início em outubro de 2022, apontou a presença de uma organização criminosa que comercializa drogas e pratica crimes violentos contra o patrimônio. A partir disso, a Justiça determinou uma série de medidas, dentre elas o cumprimento de 51 mandados de busca e apreensão e o bloqueio de 483 contas bancárias relacionadas aos alvos da operação.

“O objetivo principal de desarticular a estrutura da quadrilha foi atingido com a quebra financeira dessas pessoas que realizavam o tráfico de drogas em Piraquara”, disse o tenente-coronel Krainski, diretor de inteligência da PMPR.

Presos, celulares e dinheiro

Durante a operação, no local da apreensão, foram encontrados 160 gramas de maconha, 120 celulares, uma arma de fogo e aproximadamente R$ 15 mil. Três pessoas foram presas.

