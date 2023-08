Um novo radar está sendo instalado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Urbanismo, Transporte e Trânsito ( SEMUTT), mas ainda não existe a previsão de quando inicia a fiscalização eletrônica. Lembrando que a Avenida das Torres, em SJP, já tem radares que estão multando motoristas.

Atualmente, são 33 radares na cidade vizinha de Curitiba, sendo que a maioria está fixada em trechos de movimento intenso como a Avenida Rui Barbosa, Avenida das Américas e na Avenida das Torres (continuação da Avenida Comendador Franco, em Curitiba). Esse número contabiliza também as lombadas eletrônicas.

De todos os radares instalados em São José dos Pinhais, 20 são de velocidade máxima que variam de 40 a 70 km/h, 2 são lombadas eletrônicas com máxima de velocidade de 40 km/h e 11 radares por avanço no sinal vermelho.

Os novos radares em São José dos Pinhais vão ficar no cruzamento da Avenida Comendador Franco (Torres) com a Rua São José, no bairro Boneca do Iguaçu.

A prefeitura da cidade informou que para a colocação de novos radares são realizados estudos técnicos, considerando os índices de acidentes, os polos geradores de trânsito (empreendimentos de grande concentração de veículos e pessoas) ou mesmo um pedido feita pela comunidade.

Novo radar vai ficar no cruzamento da Avenida Comendador Franco (Torres) com a Rua São José. Foto: Reprodução/Google.

Radar que mais multa em São José dos Pinhais

A grande maioria das infrações em São José dos Pinhais são cometidas na Avenida das Torres, que tem limite de velocidade de 70 km/h em todo o seu prolongamento e também na Avenida Rui Barbosa, seguido da Rua Comandante Aviador José Paulo Lepinski e na Alameda Arpo, sendo estas três últimas com velocidade máxima permitida de 50 km/h já muito antes da implantação dos radares.

A prefeitura informou que veículos esse ano foram flagrados com velocidade entre 113 km/h e 161 km/h, inclusive com avanço de sinal vermelho, em radares que antes não estavam em operação em que constava a sinalização “Equipamento em teste, não multa”.

Já em operação de alguns radares, a mesma quantidade de veículos foi flagrada cometendo infrações de trânsito com velocidades de mais de 90 km/h, chegando até a 114 km/h.

