Uma mulher grávida foi detida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por estar em um carro carregado com 99 quilos de maconha após uma abordagem na BR-272, em Terra Roxa, oeste do Paraná.

O namorado dela que estava conduzindo o carro no momento da abordagem policial fugiu correndo, deixando a namorada grávida para trás no carro lotado de droga.

Segundo a PRF, foi dada ordem de parada ao condutor do Volkswagen Voyage, mas ele desobedeceu e fugiu por diversos quilômetros através da BR-272. Quando colidiu o carro contra um buraco numa estrada de terra, ele abandou a namorada no veículo e se escondeu em área de mata. Os policiais fizeram buscas na região, nas não localizaram o suspeito.

A passageira, que alegou estar grávida de dois meses do condutor, também tentou fugir, mas foi detida. Ela informou aos policiais que veio junto com o namorado de Barigui (SP) para buscar a droga em Guaíra (PR).

A mulher poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Terra Roxa.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!