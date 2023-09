Um jovem de 20 anos foi preso em Curitiba, nesta sexta-feira (15), pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). De acordo com as investigações, ele é suspeito de participar do roubo de aparelhos celulares em uma transportadora do bairro Xaxim, na capital, ocorrido no dia 24 de abril deste ano. Veja abaixo o vídeo que mostra a ação dos criminosos durante o roubo.

LEIA MAIS – Rua perto do Parque Barigui vira sem saída e complica a vida de moradores; “Um caos”

No dia do crime, quatro indivíduos armados entraram na transportadora de mercadorias, renderam dois funcionários e roubaram diversos celulares. “Após investigação, foi possível a identificação de um dos indivíduos, que foi preso na manhã de hoje. As diligências seguem a fim de identificar outros suspeitos de envolvimento na ação criminosa”, afirma o delegado da PCPR, Lucas Mariano.

LEIA TAMBÉM – Uber é condenado a pagar R$ 1 bilhão por danos coletivos e registrar motoristas

Denuncie

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento das investigações. As informações podem ser repassadas de forma anônima para o 197, da PCPR, 181, do Disque-Denúncia, ou (41) 99957-9209, diretamente à equipe de investigação.

Você já viu essas??

Anos de obras! Greca atualiza obras em trevo caótico de Curitiba e crava: “fica pronta até… Tudo errado! “Fisioterapeuta” de araque é presa em operação contra diplomas falsos VÍDEO!! FLAGRA!!! Bairro histórico de Curitiba é só problema: briga, droga e confusão!