Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (23)

ADELINA SOARES, 68 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: OTACILIA CORDEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 23 de junho de 2024 às 10:00h.

ADIR LUIZ ROSSETTIM, 71 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LUCIMAR DO ROCIO ROSSETTIM. Filiação: CASEMIRO SIMAO ROSSETTIM e MARIA DA LUZ ROSSETTIM. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 23 de junho de 2024 às 16:00h.

AIDIL HELLA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAIR HELLA. Filiação: GREGORIO QUINTINO FERREIRA e EMILIA LEMOS FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 23 de junho de 2024 às 16:00h.

AMERICO BRASIL DE LEMOS, 86 ano(s). Profissão: DIGITADOR(A). Cônjuge: ARLETE OLIVEIRA LEMOS. Filiação: TERTULIANO LEMOS e MARIA LOURENCO LEMOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 22 de junho de 2024 às 17:00h.

ANDERSON PEREIRA DA SILVA, 33 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: IRLAN OLIVEIRA DA SILVA e DEBORA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 23 de junho de 2024 às 17:00h.

ANTONIO NELSON REZENDE, 78 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: MANOEL LUCIDORIO JOSE REZENDE e GERALDINA RIBEIRO DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 23 de junho de 2024 às 10:00h.

ARI GONCALVES, 69 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Cônjuge: MARLENE DA SILVA CLEMENTE GONCALVES. Filiação: LEONARDO GONCALVES e SEBASTIANA GONCALVES. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, domingo, 23 de junho de 2024 às 17:00h.

CARLOS EDUARDO NUNES, 42 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ATAIR NUNES e VALDEVINA FERREIRA DA SILVA NUNES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, domingo, 23 de junho de 2024 às 17:00h.

CARMEN SILVEIRA PEREIRA, 97 ano(s). Filiação: ANTONIO SILVEIRA e LUIZA SILVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 23 de junho de 2024 às 10:00h.

CECILIA LAPOLA DE FRANCA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICENTE LAPOLA DE FRANCA. Filiação: ANTONIO LAPOLA e OLAVIA GOMES LAPOLA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sábado, 22 de junho de 2024.

CELIA MARIA PEREIRA CORDOVA, 82 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: HILMAR ARRUDA CORDOVA e CELINA MARIA PEREIRA CORDOVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 22 de junho de 2024 às 17:00h.

CESAR GARCES RIBAS, 42 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: SEBASTIAO GARCES RIBAS e MARTA MONTEIRO DE FREITAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 23 de junho de 2024 às 16:00h.

DEMOSTENES ALVES VITAL, 77 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: SOSTENES VITAL e FRANCISCA SOBREIRA DE SOUSA. Sepultamento: CEMITERIO SAO LUIS MARANHAO, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 17:00h.

DILMA DOS SANTOS, 75 ano(s). Filiação: ABEL DOS SANTOS e ISMENIA ROSA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 23 de junho de 2024.

DILMA RODRIGUES PIMENTEL STORI, 90 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE RODRIGUES PIMENTEL e AMALIA BENETTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 23 de junho de 2024.

DULCELIA DE FATIMA ZEN GARZARO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS GARZARO. Filiação: BENJAMIM ANTONIO ZEN e ERMINIA TULIO ZEN. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, domingo, 23 de junho de 2024 às 10:00h.

EDSON LUIZ FREITAS, 59 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: ARILTON JOSE FREITAS e MARIA IGNES SERAFIM FREITAS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 23 de junho de 2024 às 17:00h.

EMILIO PORTUGAL PEDERNEIRAS, 76 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARCIA LUIZA MODESTO PEDERNEIRAS. Filiação: EMILIO KLUEPPEL PEDEERNEIRAS e MARIA VERENA PORTUGAL PEDERNEIRAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 23 de junho de 2024 às 19:30h.

ERVIN REKSIDLER, 94 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MYRIAN REKSIDLER. Filiação: RODOLPHO REKSIDLER e OTTILIA REKSIDLER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 23 de junho de 2024 às 10:00h.

HIDEMARU SHIRAKURA, 77 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARIE MORI SHIRAKURA. Filiação: YOSHINORI SHIRAKURA e KIMI SHIRAKURA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 23 de junho de 2024 às 17:30h.

INDIA NARA RIBAS DE CARVALHO, 74 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Cônjuge: MARCIO JOSE MENEZES DE CARVALHO. Filiação: RUBENS CAMARGO RIBAS e LEONILDA SCHWANSEE RIBAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 23 de junho de 2024 às 17:00h.

ISAC ALVES DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: JOSIANE REINKE. Filiação: JOAQUIM ALVES DA SILVA e MARIA ANITA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 23 de junho de 2024 às 17:00h.

JOSE ALVES DE CAMARGO, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: TEOFILO DE LIMA CAMARGO e ERNESTINA ALVES CAMARGO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 23 de junho de 2024 às 09:00h.

JOSE GOMES, 88 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARELI CORDEIRO. Filiação: MARIA MADALENA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 23 de junho de 2024 às 16:00h.

JOSELITA LEMES GONCALVES, 57 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: TEOFILO LEMES GONCALVES e FRANCISCA GOMES PEGO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 22 de junho de 2024 às 17:00h.

KARINE CRISTINA DA SILVA, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO PEDRO DA SILVA e TEREZINHA VILMA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 23 de junho de 2024 às 09:30h.

LAURINDA ZABIELA MARCELINO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOEL MACHADO MARCELINO. Filiação: ANTONIO ZABIELA e GENOVEVA KARASCH ZABIELA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sábado, 22 de junho de 2024 às 17:00h.

LUIS PALHARES, 44 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE FRANCISCO PALHARES e MATILDE DOS SANTOS PALHARES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, domingo, 23 de junho de 2024 às 17:00h.

LUIZ ANTONIO MARTINS, 79 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ANA MARIA DE ALMEIDA MARTINS. Filiação: BENEDITO DE SOUZA MARTINS e CLARINDA DE MIRANDA MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 23 de junho de 2024 às 18:30h.

LUIZ CARLOS LEMOS ACHE, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: JOAO ACHE e SIMONARA PEREIRA ACHE. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 23 de junho de 2024 às 12:00h.

LUIZ CARLOS PEROLLA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SANTO ANICETTO PEROLLA e EUGENIA ANNA PEROLLA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 23 de junho de 2024 às 16:00h.

LUIZA MARIA PORFIRIO DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO PORFIRIO DA SILVA e MARIA LIDIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 23 de junho de 2024 às 09:00h.

MANOEL BUENO CARDOSO, 70 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: ANTONIO BUENO CARDOSO e LAZARA BENEDITA CARDOSO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 23 de junho de 2024 às 16:00h.

MARCELO AGUIAR GERONIMO, 49 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CARINA DOS SANTOS GERONIMO. Filiação: ANTONIO GERONIMO e ANTONIA AGUIAR GERONIMO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 23 de junho de 2024 às 17:00h.

MARIA ANTONIA PEDROSO PAVAO, 50 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA PAVAO. Filiação: JOSE PAVAN e FRANCISCA PEDROSO. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL MARIENTAL, domingo, 23 de junho de 2024 às 16:00h.

MARIA APARECIDA DA SILVA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMADO ANTUNES DE SOUZA. Filiação: JOAO RIBEIRO DA SILVA e MARIA OLINDA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 23 de junho de 2024.

MARIA APARECIDA LARAYA BARRETO, 63 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ROSALVO ANTONIO PRADO. Filiação: FLORIVALDO DE CAMPOS BARRETO e DIVA LARAYA BARRETO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 23 de junho de 2024 às 15:30h.

MARIA EUGENIA DE LIMA FREITAS, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ODILON DE SOUZA FREITAS e BERNADETE DE LIMA FREITAS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL, domingo, 23 de junho de 2024 às 17:00h.

MIGUEL NEPOMOCENO DA SILVEIRA, 69 ano(s). Profissão: AGENTE. Cônjuge: ANISIA RODRIGUES DA SILVEIRA. Filiação: OZORIO NEPOMOCENO DA SILVEIRA e ANA PALMER. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 23 de junho de 2024 às 14:00h.

NAZIRA VIEIRA CANDIDO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MESSIAS CANDIDO. Filiação: JOAO LEMES DO PRADO e FLORIZA VIEIRA DO PRADO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 23 de junho de 2024 às 10:00h.

NORMA CANTO AZEVEDO BUENO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DAGOBERTO AZEVEDO BUENO. Filiação: AUGUSTO CANTO JUNIOR e JURACY DE ALMEIDA CANTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 23 de junho de 2024 às 15:00h.

OLAVO BAPTISTA DE CARVALHO, 88 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: SIRLEY DOS SANTOS DE CARVALHO. Filiação: ANTONIO B DE CARVALHO e MARIA JOSE DA S CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 23 de junho de 2024.

OTHNIEL ALVES DO VALLE, 94 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: PEDRINA APPARECIDA DE ASSIS DO VALLE. Filiação: FRANCISCO ALVES DO VALLE e FLORIZA CRIVELLARO DO VALLE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, domingo, 23 de junho de 2024 às 11:00h.

PACIFICO GONCALVES FRIAS NETO, 76 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PACIFICO DE PAULA FRIAS e MARIA BENEDITA RAMOS FRIAS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 23 de junho de 2024 às 11:30h.

ROSA VEIGA DE VASCONCELOS, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HELLIO DE VASCONCELOS. Filiação: JOSE VITAL VEIGA e MARIA APARECIDA TOLEDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 22 de junho de 2024 às 17:30h.

SOLANGE INES BURIGO, 67 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: DAMASIO BURIGO e MIRANDA ROMAGNONI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 23 de junho de 2024.

WESLEY LIMA ALVES, 23 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: AURELIO ALVES e SILENE LIMA SANTOS ALVES. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, domingo, 23 de junho de 2024.

