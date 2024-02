Já fez suas apostas? Tem sorteio da Lotofácil 3031 milionária neste sábado (17), com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão. Para jogar na Lotofácil o apostador deve escolher no mínimo 15 entre os 25 números disponíveis. Ganha quem acerta 11, 12, 13, 14 e 15 dezenas. Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

Quanto mais apostar, mais chances de ganhar. A chance de pelo menos dobrar o investimento, ou seja, acertar 11 pontos e ganhar R$ 5, é de 1 em 11. A aposta custa apenas R$ 3. Confira o resultado da Lotofácil na Tribuna.

