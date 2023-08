Três apostas cravaram as 15 dezenas do concurso 2878 da Lotofácil e cada uma vai levar para casa R$ 488.505,68. Os ganhadores são das cidades de Manacapuru (AM), Valença (BA) e Brasília (DF). Em Curitiba, dois bilhetes tiveram o acerto de 14 números e bateram na trave. As dezenas sorteadas foram 01-02-04-05-07-11-12-13-14-15-18-20-21-22-24.

LEIA MAIS – Nota Paraná tem prêmios de R$ 10 mil esquecidos por ganhadores de Curitiba

Na capital paranaense, uma aposta foi realizada na A Municipal Loterias e a outra pela internet. Cada aposta faturou R$ 1.491,68. No Paraná, mais cinco bilhetes ficaram pela boa, dos municípios de Doutor Camargo, Ibaiti, Planalto, Ponta Grossa e Umuarama.

VIU ESSA? Esquadrilha da Fumaça em Curitiba! Capitão revela: Eles voam tão perto quanto parece?

O próximo concurso ocorre nesta quarta-feira (02). O prêmio estimado é de R$ 1,7 milhão.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR A MUNICIPAL LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.491,68 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Sim Simples 1 R$1.491,68 DOUTOR CAMARGO/PR LOTERICA ESTRELINHA DA SORTE 15 Não Simples 1 R$1.491,68 IBAITI/PR LOTERICA 13 PONTOS 15 Não Simples 1 R$1.491,68 PLANALTO/PR BOLA DA SORTE 15 Não Simples 1 R$1.491,68 PONTA GROSSA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Sim Simples 1 R$1.491,68 UMUARAMA/PR LOTERICA UMUARAMA 15 Não Simples 1 R$1.491,68

Você já viu essas??

Empreendimento Shopping de Curitiba anuncia expansão e integração com Parque Barigui Espetáculo no céu Esquadrilha da Fumaça em Curitiba: saiba quando tem show na capital Falta de segurança Furto inusitado revolta moradores de Curitiba: “não tem mais limite”