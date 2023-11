Como se escreve? Palavras que geraram mais dúvidas em 2023

Responda com sinceridade: caso alguém te perguntasse agora, você saberia como escrever a expressão “por extenso” sem precisar recorrer ao Google? E quanto as palavras como “seiscentos”, “bullying” ou “airfryer”? Estão na ponta da língua, ou melhor, dos dedos?

De acordo com dados do mais novo levantamento da Preply, ao menos 7 milhões de pesquisas online feitas por brasileiros este ano giraram em torno de dúvidas ortográficas, a maioria relacionada ao uso da acentuação, hífen, diferenças entre “ç” e “s” e escrita de termos estrangeiros.

Para descobrir quais palavras mais geraram dúvidas nos internautas ao longo de 2023, a plataforma de idiomas compilou e ranqueou as mais diversas pesquisas relacionadas à expressão “como se escreve” nos mecanismos de buscas de janeiro a setembro. O resultado pode ser visto abaixo.

Dezesseis, sessenta, seiscentos: é com S, SS, SC ou Ç?

O ranking da Preply destaca como parte da população está longe de entender integralmente certas regrinhas de ortografia, como é o caso da diferenciação entre as letras S, SS, SC e Ç.

Entre as milhões de pesquisas online envolvendo a grafia correta de certas palavras, ocupam o topo da lista de dúvidas são as palavras “sessenta”, “seiscentos”, “dezesseis” e “dezessete”. Tudo faz parte de uma mesma dificuldade: distinguir o uso dos “s” e cedilhas, sobretudo durante a escrita dos numerais por extenso.

A própria expressão “por extenso”, que também faz parte da lista, parece ter gerado deslizes similares durante 2023, visto que possivelmente aparece no ranking dadas as suas prováveis variações equivocadas em meio ao “s” e “ç” — as mais comuns sendo “extenço” e “estenço”. Nesse caso, como reforça a plataforma, basta ter em mente que a palavra leva um “x” na primeira sílaba, enquanto é finalizada com apenas um “s” na última. Ou seja: nada de “c” ou “ç” dessa vez.

De “bullying” a “airfryer”, o desafio ao escrever palavras estrangeiras

A essa altura, já não é novidade para ninguém que escrever palavras de outros idiomas corretamente é um desafio compartilhado por muitas pessoas, mesmo quando os termos em questão já são familiares aos ouvidos da população.

Nas buscas online de janeiro a setembro, por exemplo, três velhos conhecidos (e constantemente usados no Brasil) foram responsáveis por grandes volumes de pesquisa envolvendo suas grafias: “airfryer”, “shopping” e “iPhone”, todos com combinações de letras pouco usuais na língua portuguesa, seja o “pp”, “ph” ou sílabas com a letra “y”.

Além deles, também geraram dúvidas alguns termos em inglês para funcionalidades do universo digital, como “WhatsApp” e “Wi-fi”.

A confusão na hora de escrever, como explica a plataforma, tende a ocorrer por questões de fonética e pronúncia, uma vez que existem letras ou combinações com sons diferentes nos idiomas português e inglês. Com a falta de exposição à língua inglesa, nada mais justo que os internautas sintam a necessidade de ir à internet para consultar a forma correta.

“Coco” ou “côco”: qual acento usar?

No quesito acentuação foram duas as palavras que fizeram os brasileiros ficarem em dúvida: “coco” e “vovó”, cujas estruturas de certo modo apontam para duas perguntas semelhantes: afinal, levam ou não levam acento? Se sim, em qual sílaba exatamente?

No caso de “coco”, para se referir ao fruto do coqueiro, o correto é utilizar “coco”, sem acento. Do contrário, adicionar um acento circunflexo ao termo ou faria quem escreve se referir informalmente a fezes (“cocô”) ou, por fim, ir contra as regras atuais do idioma, uma vez que a palavra “côco” não consta na Língua Portuguesa.

Já os termos “vovô” quanto “vovó” são palavras acentuadas, mas com particularidades que variam conforme o gênero do avô ou da avó. “Vovô”, com circunflexo, é utilizado para a forma masculina, enquanto “vovó”, com acento agudo na última sílaba, é o formato feminino.

