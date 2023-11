Dermatologistas farão mutirão em Curitiba para triagem de lesões suspeitas de câncer

Neste sábado (02), uma ação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba, em parceria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, deve atender cerca de 1 mil pessoas para triagem de pacientes com lesões suspeitas de câncer de pele ou melanoma.

A ação será direcionada a 1.008 pacientes que já estão inseridos em fila de espera de Dermatologia, aguardam a primeira consulta e possuem como motivo de encaminhamento: lesões suspeitas de câncer de pele ou melanoma. Os pacientes convocados para ação serão avisados pelas unidades de saúde e receberão, pelo Aplicativo Saúde Já Curitiba, a guia para o atendimento no sábado.

LEIA TAMBÉM:

>> Tartarugas mortas na Ilha do Mel; Uma delas tinha garrafa amarrada no pescoço

>> Lei antifumo de Curitiba também passa a proibir cigarros eletrônicos

O mutirão acontecerá neste sábado, das 9h às 15h, em quatro locais: Hospital Universitário Evangélico Mackenzie (HUEM), Centro de Especialidade de Santa Felicidade, Centro de Especialidades Mãe Curitibana e Centro de Especialidades Hauer. Os pacientes serão atendidos por médicos do HUEM, Hospital Erasto Gaertner, Hospital de Clínicas e Santa Casa.

Após a triagem, a equipe da SMS fará, na sequência, os encaminhamentos necessários para agendamento de atendimento especializado de dermatologia e cancerologia para seguimento de procedimentos e tratamento destes pacientes.

O mutirão mostra o Zelo de Curitiba pelos usuários do SUS e faz parte do Saúde Já Curitiba. Iniciado em 2017, é um conjunto de ações continuadas para diminuir o tempo de espera nas filas por exames, consultas e cirurgias de especialidades.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!