O Athletico tem três desfalques e um retorno para a partida contra o Santos, que acontece nesta quarta-feira (4), às 19h, na Arena da Baixada, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, a última dentro de casa. O volante Bruno Guimarães e o meia Léo Cittadini, lesionados, e o atacante Vitinho, suspenso, ficam de fora. Por outro lado, o volante Wellington volta de suspensão.

Bruno Guimarães, com uma lesão muscular na coxa, e Cittadini, lesionado no tornozelo, não treinaram com o elenco nesta terça-feira (3), na Arena, e desfalcam o time. Já Vitinho, que levou o terceiro cartão amarelo diante do Ceará, no último final de semana, também não joga. Os outros desfalques atleticanos são o lateral-direito Khellven, que está com a seleção sub-20, e o meia-atacante Nikão, que se recupera de uma cirurgia no nariz e não joga mais nesta temporada.

Em compensação, o técnico interino Eduardo Barros tem a volta de Wellington, que cumpriu automática na rodada passada. O lateral-direito Jonathan, o zagueiro Léo Pereira, os laterais-esquerdos Adriano e Márcio Azevedo e o atacante Marcelo Cirino, poupados diante do Vozão, também ficam à disposição para esse confronto.

Assim, o Furacão deve ir a campo com: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Camacho, Wellington e Lucho González (Erick ou Thonny Anderson); Marcelo Cirino, Rony e Marco Ruben.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

O confronto marcará a despedida do lateral-direito Madson, do volante Camacho e dos atacantes Marcelo Cirino e Marco Ruben da torcida rubro-negra. Todos eles não ficam no clube para 2020. Bruno Guimarães, que tem destino encaminhado para a Europa em janeiro, não deve ter a oportunidade de dar adeus aos torcedores, assim como foi com Renan Lodi.

+ Leia mais do Furacão:

+ Athletico já pensa em 2020 e time de aspirantes terá cara nova

+ Matheus Anjos agradece chance no Paraná e volta ao Athletico