O Athletico manteve a promoção de ingressos para último jogo em casa no Brasileirão contra o Santos, que acontece na próxima quarta-feira (4), às 19h, na Arena da Baixada. O torcedor que for com a camisa do time pagará R$ 50 na entrada, mas precisa comprar de forma antecipada.

Assim como nas partidas diante de Botafogo e Grêmio, a diretoria atleticana resolveu diminuir o preço do ingresso. Diferente desses jogos, entretanto, o Furacão estipulou um prazo: o torcedor precisa comprar o bilhete até terça-feira (3). No dia do confronto, as entradas terão preço normal: R$ 150 a inteira e R$ 75 a meia.

Os ingressos já estão à venda no tickets.athletico.com.br. A venda física nas bilheterias da Arena começa na terça, entre 10h e 18h, e na quarta-feira entre 10h e 19h.

Em 17 jogos no Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro tem média de 13.909 torcedores por jogo, apenas o 15º entre os participantes. O maior público na competição foi contra o campeão Flamengo, quando 23.799 pessoas estiveram no estádio.

