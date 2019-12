O meia Nikão não joga mais pelo Athletico em 2019. O técnico Eduardo Barros, após o empate em 1×1 com o Ceará, no Castelão, no sábado (30), confirmou que não conta mais com o atleta nos últimos dois jogos (Santos e Avaí) que restam para o Furacão na temporada.

O jogador passou na última quinta-feira (28) por um procedimento cirúrgico – e, segundo nota do clube, estaria em recuperação. “O Nikão é um jogador que não contamos mais até o fim da temporada. Ele passou por uma cirurgia do desvio de septo”, disse Eduardo Barros, explicando a escolha por Léo Cittadini em uma função diferente.

O ano de 2019 foi bastante intenso para o meia. Ele disputou 42 jogos, marcou seis gols e participou das conquistas da Copa do Brasil e da Levain Cup. No meio do ano, em julho, Nikão chegou a receber uma proposta dos Emirados Árabes e ficou próximo de deixar o Athletico. Até o próprio técnico Tiago Nunes chegou a dizer que o meia não estava com a cabeça no Furacão.

Em agosto, após marcar o gol da vitória contra o Ceará no primeiro turno do Brasileirão, ele confirmou o interesse dos Emirados, mas disse que a negociação estava encerrada. Aos 27 anos, ele é o recordista de jogos no elenco do Athletico. Desde que chegou ao clube em 2015, o meia disputou 224 partidas pelo rubro-negro.