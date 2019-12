Ceará e Athletico ficaram no 1×1 no Castelão, nesta noite de sábado (30), em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão, que ficou com um a menos em boa parte do segundo tempo, manteve sua invencibilidade, que já dura onze jogos sem derrota. Muito pela atuação do goleiro Santos, que fechou o gol e garantiu o empate. Mateus Gonçalves marcou o gol Alvinegro aos 43 do segundo tempo e, no apagar da luzes, Madson, de cabeça, colocou o Rubro-Negro em igualdade no placar.

O resultado coloca o time rubro-negro no G4,com 60 pontos, mas com o risco de sair caso o Grêmio some pontos neste domingo (1), em duelo contra o São Paulo. Já o Vozão é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 38 pontos conquistados.

O Ceará foi superior na primeira etapa. Enquanto o Athletico procurava ter a posse, mas sem agressividade no ataque, o Vozão apostou no contra-ataque, principalmente pelo lado direito, para criar suas melhores chances. Leandro Carvalho e Fabinho incomodaram o sistema defensivo do Furacão. Na primeira Thiago Heleno fez o corte, na segunda, após Santos ficar vendido no lance, Bambu salvou em cima da linha.

A primeira grande chance do time rubro-negro foi aos 15 minutos. Léo Cittadini, que saiu ainda no primeiro tempo machucado, arriscou uma bomba de longe e por pouco não colocou a equipe na frente. Os comandados de Eduardo Barros equilibram o jogo e foram superiores nos minutos finais, com o artilheiro Marco Ruben chegando duas vezes. Aos 40 minutos, em cabeçada na pequena área, ele mandou por cima do gol. Já nos acréscimos, o camisa nove recebeu da entrada da área, bateu forte e exigiu uma grande defesa do goleiro Diogo Silva.

Com menos de um minuto do segundo tempo, o Ceará já teve uma chance clara para sair na frente. Thiago Galhardo recebeu belo passe na área e ficou cara a cara com Santos. O goleiro atleticano cresceu e evitou o gol. No lance seguinte, Lima exigiu mais uma defesa espetacular do arqueiro rubro-negro. A pressão do Vozão seguiu. Aos 15 minutos, Galhardo, sozinho dentro da área, teve a chance de marcar de cabeça, mas mandou em cima do Santos.

O Athletico ficou com um a menos aos 18 minutos. Após se envolver em uma confusão, Vitinho levou o segundo amarelo e foi expulso. Com dez em campo, o Furacão foi pressionado pelo Ceará e não conseguiu se segurar. Aos 43 minutos, após falha de Lucho, Mateus Gonçalves marcou. Mas Madson marcou no último lance e garantiu o empate. Na penúltima rodada do Brasileirão, o rubro-negro se despede do seu torcedor na quarta-feira (4), contra o Santos, às 19h, na Arena da Baixada.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

2º Turno – 36ª Rodada

CEARÁ 1×1 ATHLETICO

Ceará

Diogo Silva; Cristovam, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas; Fabinho, William Oliveira (Ricardinho), Leandro Carvalho (Bergson), Felipe (Mateus Gonçalves) e Thiago Galhardo; Lima.

Técnico: Argel Fucks

Athletico

Santos; Madson, Thiago Heleno, Robson Bambu e Abner Vinicius; Camacho, Erick e Léo Cittadini (Vitinho); Braian Romero, Marco Ruben (Lucho González) e Thonny Anderson (Rony).

Técnico: Eduardo Barros

Local: Castelão (Fortaleza-CE)

Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (PB)

Assistentes: Neuza Inês Back (Fifa-SP) e Daniel Luiz Marques (SP)

Gols: Mateus Gonçalves 43 e Madson 48 do 2º

Cartões amarelos: Thiago Galhardo, Valdo, Cristovam, William (CEA); Robson Bambu, Vitinho (CAP)

Cartão vermelho: Vitinho

Renda e público: não divulgados