Depois do especial sobre rádio, desta vez o podcast De Letra fala sobre televisão. A equipe da Tribuna do Paraná recorda programas e personagens que fizeram a história da TV no Paraná e falaram de futebol até mesmo sem ter qualquer imagem para mostrar.

O convidado especial do programa é o jornalista Marcelo Dias Lopes, diretor de programação da RPC. Participam do podcast Carlos Bório, Cristian Toledo, Eduardo Luiz e Ricardo Brejinski.

Você pode baixar ou ouvir online o De Letra nos principais aplicativos de música:

Os episódios inéditos do podcast entram no ar nas quartas-feiras, às 14h. Assinantes (em qualquer plataforma) recebem o conteúdo antes.

