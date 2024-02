Morreu em casa na madrugada desta quarta-feira (14) na cidade de Guarapuava, região central do Paraná, o político, empresário, fotógrafo e escritor Nivaldo Passos Krüger.

Krüger tinha 94 anos e exerceu cargos de vereador, prefeito de Guarapuava (por três mandatos), deputado estadual e federal, além de uma curta permanência, de 2002 a 2003, como senador da República, na suplência do mandato de Roberto Requião.

LEIA MAIS – Corte de 40 árvores em importante avenida de Curitiba gera polêmica; “Que tristeza”

Krüger era catarinense, de Canoinhas, mas passou a residir no Paraná ainda criança. Entrou na vida pública no ano de 1958 como vereador. Foi presidente da Comissão da Agricultura da Câmara dos Deputados, fundou a Associação dos Municípios do Paraná – na qual foi presidente, foi presidente da Sanepar e do Paraná Ambiental.

Como escritor e fotógrafo, Nivaldo Krüger publicou diversos livros sobre municípios paranaenses, com destaque para Guarapuava, a cidade que escolheu para viver ainda no ano de 1944. Antes disso, morou em União da Vitória.

VIU ESSA? Cliente de posto de combustível de Curitiba ameaça frentista com facão

​Há alguns anos, a Associação Comercial de Guarapuava homenageou Nivaldo Passos Krüger dando o nome dele à sala da presidência.

Velório

O velório de Nivaldo Passos Krüger será aberto ao público, a partir das 12h desta quarta-feira (14), na Prefeitura de Guarapuava – Rua Brigadeiro Rocha, 2777, Centro.

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba