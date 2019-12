O meia Matheus Anjos agradeceu a oportunidade em atuar no Paraná Clube na Série B de 2019. O camisa 10 foi o grande destaque dos jogadores que vieram do Athletico por empréstimo. Com contrato com o Furacão até o fim de 2021, o jovem retornará ao CT do Caju, mas ainda não sabe seu futuro.

“Nosso time deu o seu melhor. O Paraná fez uma boa campanha mesmo com todos os problemas extracampo. E isso a gente teve que esquecer para tentar subir, mas infelizmente não foi esse ano. Mas eu agradeço o Paraná pela oportunidade”, declarou o meia, que anotou dois gols na competição, em entrevista às rádios Banda B e Transamérica.

Anjos começou a Série B sendo titular do Paraná, mas acabou sofrendo uma lesão na panturrilha na vitória sobre o Bragantino por 2 a 1, ainda na nona rodada. O Tricolor sentiu a ausência do meia, que ficou mais de três meses se recuperando no CT do Athletico. Havia a chance dele nem voltar a atuar, mas o camisa 10 conseguiu retornar e ajudou o Tricolor nesta reta final de Série B, em que o time brigou até as últimas rodadas pelo acesso. O Paraná termina a Série B na sexta posição, com 56 pontos.

Agora, o meia retorna ao Athletico, mas ainda não sabe seu futuro no clube. Com contrato até 2021, a possibilidade é que ele atue no Campeonato Paranaense na equipe aspirantes. “Ainda não foi me passado nada. Isso eu vou deixar para o meu empresário e para o Athletico resolverem. Mas como eu falei, eu vim aqui, joguei e estou feliz. Tudo que eu queria era jogar e Paraná me deu esta oportunidade”, finalizou.