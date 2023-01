O currículo chama a atenção dos recrutadores para suas competências profissionais.

Em um mercado de trabalho cada vez mais exigente, ter uma formação técnica pode representar um importante diferencial competitivo na hora de disputar uma vaga.

Segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Roberto Marinho, Itaú Educação e Trabalho e Arymaz, 42% das empresas afirmaram que jovens com curso técnico ficam na companhia e conseguem evoluir de cargo. Além disso, 61% dos gestores das organizações já ocuparam cargo técnico.

No entanto, você precisa saber como colocar o curso técnico no currículo. Continue no conteúdo para aprender qual é a maneira correta de adicionar essa qualificação nesse documento importante para conseguir um novo emprego.

Curso técnico

O curso técnico é uma formação rápida, com duração entre poucos meses e três anos, que tem foco na preparação do aluno por meio dos conhecimentos teóricos e práticos necessários para sua entrada no mercado de trabalho.

Esse tipo de ensino é a solução ideal para quem deseja capacitação ou requalificação para trabalhar rapidamente. Ao contrário do curso de graduação, que aprofunda o conhecimento do aluno em uma área específica, na formação técnica o aprendizado é voltado para o mercado de trabalho.

Vantagens do curso técnico

O curso técnico proporciona ao aluno uma imersão prática e mais rápida na profissão que ele escolheu, com metade do tempo de duração em relação à graduação. O tempo não é a única vantagem desse tipo de formação.

O custo-benefício é outra vantagem, principalmente quando comparamos à faculdade. As mensalidades são mais acessíveis e a Unitec é destaque, pois fornece todo o material, têm diversos campos de estágio e preços fixos até o final do curso.

Geralmente, as aulas dos cursos técnicos são totalmente voltadas para a prática profissional, ou seja, prepara o aluno para enfrentar os principais desafios do mercado de trabalho logo que concluir a formação.

Por fim, de acordo com a pesquisa feita pela Fundação Roberto Marinho, Itaú Educação e Trabalho e Arymaz, seis em cada dez empresas consideram o curso técnico um diferencial importante na hora de selecionar um funcionário.

Prepare um bom currículo

Com o currículo você chama a atenção do recrutador. É por meio desse documento que ele conhecerá seu perfil e saberá se você combina com as necessidades da empresa. Por isso, não minta, seja objetivo e tenha cuidado com os erros gramaticais.

Passos para fazer um bom currículo:

Coloque as informações pessoais , como nome, idade e endereço e dados de contato, que são telefone (fixo e celular) e-mail;

, como nome, idade e endereço e dados de contato, que são telefone (fixo e celular) e-mail; Mencione sua formação acadêmica ;

; Informe sua experiência profissional : se tiver muitas, opte pelas que fazem sentido para a função que deseja ocupar. Mencione o nome da empresa, seu cargo, tempo de trabalho e descreva brevemente suas atividades;

: se tiver muitas, opte pelas que fazem sentido para a função que deseja ocupar. Mencione o nome da empresa, seu cargo, tempo de trabalho e descreva brevemente suas atividades; Se dominar algum idioma , inclua;

, inclua; Informe os cursos, palestras, workshops e outros eventos relevantes que já fez.

Curso técnico no currículo

Se você concluiu um curso técnico, está cursando ou vai começar algum, antes de incluir essa informação no seu currículo saiba que há uma formatação específica para isso.

Em relação às formações já finalizadas, elas ajudam o recrutador a ter uma noção mais prática das suas habilidades profissionais. Na hora de mencioná-las, destaque o curso concluído, sem esquecer de mencionar a instituição de ensino, cidade e estado, carga horária, datas de início e conclusão.

Curso técnico em andamento

Mesmo que a formação ainda esteja em andamento vale à pena colocá-la no seu currículo. Isso porque o conhecimento e habilidades já adquiridos podem ajudar na diferenciação em relação aos outros candidatos.

Portanto, para mencionar essa informação, além de colocar nome do curso, instituição de ensino, cidade e estado, indique a quantidade de horas já finalizadas e a possível data de conclusão.

Formação técnica qualificada para o mercado de trabalho

