Quem tem curso técnico pode concorrer às vagas em vários concursos públicos.

Quem sonha com uma carreira no serviço público e todas as suas vantagens, como estabilidade, bons salários e benefícios, não pode renunciar à preparação. Se este é seu caso, neste conteúdo você saberá como estudar para concurso ou processo seletivo.

Conquistar uma vaga no serviço público pode ser uma boa oportunidade e com salários atrativos tanto para quem tem ensino superior como também para quem tem ensino médio ou curso técnico.

Concurso público e processo seletivo simplificado

Tanto o concurso público como o processo seletivo simplificado são formas de ingresso no serviço público. A principal diferença está no tipo de vínculo. No primeiro caso, o candidato adquire estabilidade no cargo, enquanto no segundo, a vaga é temporária.

O concurso público está previsto no artigo 37 da Constituição Federal, inciso II:

“II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

As principais características desse tipo de seleção são:

Obrigatoriedade de prova objetiva;

Estágio probatório;

Estabilidade após o estágio probatório;

Impessoalidade na seleção.

Por outro lado, o processo seletivo simplificado não confere estabilidade e, geralmente, é realizado quando há necessidade urgente de pessoas nos órgãos ou empresas públicas. Por isso, não existe estágio probatório e os contratos são temporários.

Outra diferença é que não existe obrigatoriedade de provas (objetivas ou escritas) como ocorre no concurso público. A seleção pode acontecer por meio de análise curricular e de títulos e entrevistas.

Formação técnica

O curso técnico é uma formação rápida, com duração entre poucos meses e três anos, e tem foco na preparação do aluno por meio dos conhecimentos teóricos e práticos necessários para sua entrada no mercado de trabalho.

Ao contrário do curso de graduação, que aprofunda o conhecimento do aluno em uma área específica, na formação técnica o aprendizado é voltado para o mercado de trabalho e, por isso, tem estágio supervisionado obrigatório.

Principais características do curso técnico:

Valor mais acessível ;

; Curta duração;

duração; Formação prática , voltada para o mercado de trabalho;

, voltada para o mercado de trabalho; Maior facilidade para conseguir o primeiro emprego.

Concurso público para quem tem formação técnica

Os concursos públicos são divididos em áreas profissionais (administrativa, tecnologia e saúde, por exemplo), sendo algumas vagas restritas a candidatos com ensino superior, outras para quem tem ensino médico e técnico e em alguns casos para todos os níveis de formação.

Alguns concursos como do INSS, Senado Federal e prefeituras municipais, por exemplo, oferecem muitas vagas para cargos de nível técnico.

Como estudar para concurso público?

Resolva provas de concursos anteriores para colocar em prática o estudo e familiarizar-se com o estilo das questões. Foto: Shutterstock

A preparação é essencial para quem deseja conquistar uma vaga no serviço público. Se este é o seu caso, reunimos aqui algumas dicas para o estudo de maneira produtiva, mesmo que você precise conciliar com horas de trabalho.

Tenha uma motivação

Por que você deseja passar em um concurso público? Estabilidade, remuneração ou alguma outra razão? Não esqueça, concurso público é uma longa jornada que exige dedicação, adaptabilidade, paciência e propósito.

Organize um planejamento de estudos

O seu ritmo de estudo precisa estar de acordo com a sua rotina. Por isso, é importante ter um planejamento para conseguir estudar da forma mais completa possível. Considere a quantidade de disciplinas, o nível de dificuldade de cada uma, os assuntos mais cobrados e suas atividades diárias.

Tenha bons hábitos de estudo

A rotina é fundamental para você conseguir aproveitar melhor os conteúdos estudados. Além disso, ela ajuda a ter ritmo no dia a dia. Sendo assim, evite distrações, faça revisões e diversifique o estudo (leia PDFs, faça exercícios, assista aula, por exemplo) para evitar a monotonia.

Escolha um bom local de estudo

Se possível, escolha um cantinho da sua casa para estudar. Esse local precisa ser calmo, bem iluminado, silencioso e confortável. Também é importante manter perto tudo o que você precisa para não precisar buscar e prejudicar a concentração.

Resolva o maior número possível de provas anteriores

Não adianta só ler e assistir aulas sem colocar em prática. Uma ótima forma de fazer isso é resolvendo questões de provas anteriores. Além de familiarizar-se com os estilos das bancas e avaliações, você consegue identificar quais são suas maiores dificuldades.

Os melhores cursos técnicos

Ao concluir um curso técnico, você adquire a formação necessária para concorrer a vagas em diferentes concursos públicos, além de capacitar-se profissionalmente em pouco tempo e, assim, conseguir entrar mais rápido no mercado de trabalho.

Com várias opções de cursos técnicos, como Técnico em Radiologia, em Enfermagem, em Administração, cuidados de idosos, a Unitec Escola Técnica chegou ao Paraná, em 2009, com a experiência de já ter formado mais de 17 mil alunos do Rio Grande do Sul.

Com cinco polos de ensino em Curitiba e na região metropolitana paranaense, a instituição possui a melhor infraestrutura para aulas práticas: laboratórios equipados, mais de 30 bonecos de simulação e ambulância própria.

A Unitec também mantém parceria com mais de 60 campos de estágio para que os alunos possam executar as atividades práticas. Quem estuda na escola tem material gratuito e valor fixo da mensalidade até o final do curso.

Conheça os cursos técnicos da Unitec.