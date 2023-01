Descubra onde o instrumentador cirúrgico pode atuar e como entrar no mercado de trabalho.

Uma cirurgia, por mais simples que pareça, é um momento complexo, com muitas etapas e cuidados envolvidos, sob responsabilidade de uma equipe formada por médico-cirurgião, enfermeiros, técnicos de enfermagem, instrumentadores cirúrgicos, entre outros profissionais.

Membro indispensável na equipe cirúrgica, o instrumentador é quem controla as ferramentas e materiais utilizados no ambiente hospitalar. Neste conteúdo, você conhecerá melhor as funções desse profissional e descobrirá como capacitar-se profissionalmente para atuar como instrumentador cirúrgico.

O que é um instrumentador cirúrgico?

O instrumentador cirúrgico é quem organiza e controla os materiais específicos e instrumentais usados pela equipe médica durante a cirurgia. É sua função executar o processo de limpeza e esterilização desses itens.

Para conseguir auxiliar o médico e a equipe, o instrumentador precisa conhecer os métodos e procedimentos adotados em uma cirurgia, o que é possível por meio do curso profissionalizante na área.

Quais são as funções?

No dia a dia, o instrumentador organiza, esteriliza, controla e fornece os medicamentos, equipamentos e material utilizados nos procedimentos nas salas de cirurgia. Além disso, também é sua função:

Administrar o instrumental de acordo com o tipo de procedimento, seja antes, durante e após a cirurgia;

Ajudar na preparação do local e organizar os aparelhos para facilitar o acesso da equipe.

Mercado de trabalho

Seja em cirurgias de baixa ou alta complexidade, a instrumentação cirúrgica é indispensável para realização dos procedimentos. Por isso, o campo de trabalho para profissionais dessa área é cada vez mais favorável tanto em clínicas como em hospitais.

Onde pode trabalhar?

De acordo com suas atribuições, o profissional instrumentador cirúrgico pode atuar nos seguintes locais:

Hospitais;

Clínicas médicas;

Clínicas odontológicas;

Clínicas veterinárias;

Clínicas de estética;

Área Comercial de empresas que fornecem instrumentais cirúrgicos.

Vale ressaltar que o profissional pode trabalhar com vários médicos parceiros para aumentar a sua renda.

Como tornar-se um técnico de instrumentação cirúrgica?

O curso de instrumentação cirúrgica da Unitec tem 8 meses de duração.

Para trabalhar na área é preciso concluir o curso de instrumentação cirúrgica, sem a necessidade de ter graduação em Enfermagem. Na Unitec Escola Técnica, do Paraná, por exemplo, a formação dura 8 meses e o material (apostila e jaleco) está incluso.

As aulas da formação são focadas na preparação prática dos alunos para o mercado de trabalho. Em relação a grade curricular, ela pode variar de acordo com a instituição de ensino. Alguns conteúdos costumam compor as disciplinas:

Biossegurança;

Lavagem, Desinfecção e Esterilização de Materiais e Equipamentos;

Montagem de Mesa Cirúrgica;

Assistência ao Paciente no Pós-operatório;

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC);

Estágio supervisionado;

Curso de instrumentação cirúrgica

A Unitec Escola Técnica possui mais de 60 campos de estágio espalhados por Curitiba e Região Metropolitana, além da melhor infraestrutura para aulas práticas, com 30 bonecos de simulação para que os alunos consigam praticar.

Com a experiência de ter formado mais de 17 mil alunos no Rio Grande do Sul, a Unitec chegou ao Paraná em meados de 2009 e hoje conta com cinco polos de ensino na capital paranaense e na região metropolitana.

Na Unitec os alunos não pagam a matrícula do curso de instrumentação cirúrgica e até o fim da formação a parcela da mensalidade é fixa, sem surpresas.

