Trabalho e emprego são termos relacionados, mas diferentes. Entenda aqui o conceito de cada um e maneiras de aplicá-los na sua vida profissional.

Trabalho e emprego não são sinônimos, mas são conceitos muito semelhantes. A mais importante relação entre esses termos que todo profissional deve ter consciência é a de que é preciso muito trabalho para encontrar e manter um bom emprego e para desenvolver-se cada vez mais ao longo da carreira.

Confira abaixo com mais detalhes a diferença entre trabalho e emprego.

Diferença entre trabalho e emprego

O trabalho é representado por tarefas desempenhadas para alcançar um propósito, podendo ser remunerado ou não. Seu principal objetivo é desenvolver habilidades para conquistar uma meta pessoal ou profissional. Com o trabalho você aprende, desenvolve, aprimora suas competências e cresce profissionalmente.

Desde pequenos somos preparados para realizar trabalhos como as entregas das atividades escolares, por exemplo, que não têm recompensas em dinheiro e a finalidade é obter nota e aprendizado.

Um exemplo de trabalho não remunerado é o trabalho voluntário, no qual, disponibilizamos nossos serviços para causas com as quais nos identificamos, gerando satisfação pessoal e valor para a sociedade.

O emprego é uma ocupação profissional remunerada, onde as pessoas desempenham um trabalho para receberem um salário. Emprego é caracterizado por um contrato entre o empregado e o trabalhador, estabelecendo um vínculo empregatício.

Emprego formal

O emprego formal é determinado por meio de um contrato que deve estabelecer os deveres e responsabilidades da empresa e do trabalhador. Desta forma, por meio da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), existem regras estabelecidas para o tratamento e respeito mútuo dentro deste tipo de relação de trabalho.

Ele só pode ser constituído quando determinados requisitos forem cumpridos, incluindo salários-mínimos, pagamento de horas extras, décimo terceiro e férias remuneradas, por exemplo.

Trabalho informal

O trabalho informal é caracterizado por exercício de atividades sem carteira assinada, vínculos empregatícios ou contrato. Em geral, as pessoas que estão exercendo este tipo de trabalho praticam atividades simples, por exemplo, comércio de alimentos ou vendedores porta em porta.

Com o MEI (Microempreendedor Individual) estas pessoas podem estar formalizando suas atividades e ter acesso a assistência do Estado. Ao formalizarem, elas recolhem contribuição da previdência social para a aposentadoria por meio de uma pequena taxa mensal. Esse valor é o imposto único e simplificado chamado de DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) e também garante os benefícios sociais que há na CLT.

Áreas de atuação

Para cada área de atuação existem possibilidades diferentes de trabalhos e empregos. Por exemplo: um instrumentador cirúrgico na maior parte dos casos será um MEI (ou ME, dependendo do faturamento) e dificilmente será CLT. Em virtude de ser um trabalho autônomo, há liberdade para prestar serviços para diversos clientes e escolher seus horários de trabalho.

Por outro lado, um exemplo de profissão que raramente será MEI e em maioria será CLT é o Técnico em Radiologia, em função da exposição diária à radiação, tornando um ambiente insalubre de trabalho.

Além da carga horária máxima que um Técnico de Radiologia pode cumprir que são 4 horas diárias, em geral é uma profissão que deve haver vínculo empregatício para garantir a segurança do funcionário e por isso o modelo CLT é o mais indicado.

Tenha em mente que tanto o trabalho quanto o emprego são partes cruciais da gestão da sua carreira. Identifique suas habilidades, use-as como suas principais ferramentas. Planeje o que você quer para sua carreira

Nenhum dos modelos deixa a pessoa restrita; outra possibilidade é ter um trabalho com o modelo MEI em algum período do dia e um emprego CLT no outro. Equilibre seus ganhos financeiros com os seus sonhos.

Qualifique-se para entrar no mercado de trabalho

