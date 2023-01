O Técnico em Administração dá suporte à gestão administrativa da empresa.

Indústria, comércio, prestação de serviços ou gestão pública. Seja qual for o setor de uma organização, a área de administração desempenha papel essencial para o desenvolvimento do negócio. Nesse cenário, há cada vez mais espaço para quem tem curso Técnico em Administração.

Com uma formação ampla, o Técnico em Administração consegue atuar em várias etapas do processo organizacional, dando suporte a áreas como gestão de pessoas, marketing, vendas, logística, gestão de materiais e patrimônio, entre outras.

O Técnico em Administração

O Técnico em Administração é um profissional de nível médio que apoia a gestão das rotinas administrativas por meio da execução de tarefas burocráticas. Além disso, ele também ajuda os tomadores de decisão em ações para o crescimento da empresa.

No dia a dia, o profissional Técnico em Administração auxilia na execução dos processos da companhia, na coordenação de profissionais, na tomada de decisões estratégicas e em outras atividades.

Funções

Atividades mais comuns desempenhadas pelo Técnico em Administração são:

Elaborar planilhas e relatórios, memorandos, ofícios, atas de reuniões e pareceres técnicos;

Ajudar na elaboração de orçamentos e contratos;

Atender o público interno e externo de uma companhia (quando for o caso);

Levantar dados e informações;

Fiscalizar e controlar o estoque e requisitar materiais quando preciso;

Cuidar da organização de documentos, arquivos, ficheiros e agenda dos gestores;

Apoiar administrativamente os setores de recursos humanos, logística, finanças e administração geral;

Ajudar nos eventos corporativos;

Analisar dados de mercado.

Diferença entre Técnico em Administração e administrador

Ambas as funções são fundamentais para a rotina de uma organização e embora atuem na mesma área, são profissionais distintos.

A primeira diferença está no nível de formação. O administrador deve ter ensino superior em Administração (bacharelado), enquanto o Técnico em Administração, como o nome sugere, precisa ter o curso de nível técnico.

Outra diferença está no tempo de formação: o curso superior tem 4 anos de duração e o técnico no máximo 2 anos, ou seja, é mais rápido ir para o mercado de trabalho.

Quando olhamos para as funções desempenhadas por cada profissional também encontramos algumas distinções. O administrador atua na direção, planejamento e estratégia de uma empresa, enquanto o Técnico em Administração executa as atividades.

Vantagens

Além de ser um profissional essencial no desempenho das atividades de uma empresa, o Técnico em Administração pode atuar em diversas funções, o que amplia a oferta de oportunidades no mercado de trabalho.

O curso Técnico em Administração da Unitec Escola Técnica, por exemplo, não forma um simples auxiliar administrativo, mas prepara o profissional para exercer a liderança e, com isso, ele consegue assumir um cargo de gerência em uma das 5 áreas da administração: departamento pessoal, vendas, marketing, financeiro e recursos humanos.

Como tornar-se um Técnico em Administração?

Se você deseja atuar como Técnico em Administração seu caminho passa pelo curso técnico, que prepara para a prática profissional.

Com disciplinas similares à graduação em administração, durante o curso técnico, o aluno pode estudar conteúdo das áreas de contabilidade, logística, estatística, administração financeira, gestão de pessoas, informática básica e controle de arquivos, entre outros.

Curso Técnico em Administração

Na Unitec Escola Técnica, do Paraná, para fazer o curso Técnico em Administração você só precisa ter o ensino médico completo.

A formação oferecida pela Unitec tem a mesma relevância de uma graduação em administração e qualifica o aluno para dar o suporte necessário para gestão da empresa.

A Unitec chegou ao Paraná em 2009 com a experiência de já ter formado mais de 17 mil alunos do Rio Grande do Sul.

