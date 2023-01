Tem dúvidas se o estágio contribui para a sua formação profissional? Entenda a importância da experiência do estágio desde o início do curso

A experiência de um estágio é uma oportunidade de aprendizado e a chance de destacar-se em um processo seletivo para os primeiros empregos.

Esta vivência em um ambiente mercadológico auxilia os estudantes a adquirir maturidade e compreensão do caminho que pretende seguir após a conclusão de curso técnico ou superior.

Estágio curricular e extracurricular

As duas modalidades estão amparadas pela Lei do Estágio (Lei 11788/08).

O estágio curricular está obrigatoriamente dentro da matriz dos cursos de graduação e em alguns cursos técnicos, possuindo carga horária obrigatória para adquirir o diploma. O objetivo desta modalidade é ampliar habilidades e conhecimentos técnicos por meio de situações reais do dia a dia da profissão escolhida.

O estágio extracurricular ou não obrigatório é uma atividade opcional que pode ser realizada a partir do início de um curso técnico ou superior. Nesta modalidade, a instituição é responsável pela intermediação dos documentos para comprovar a situação de inscrição do estudante no curso. Segundo a Lei do Estágio, a duração máxima para esta modalidade é de dois anos e o estagiário poderá receber bolsa-auxílio ou outra forma de contraprestação.

Em ambas as modalidades o relatório de estágio é a oportunidade de o estudante demonstrar sua contribuição e aprendizado, podendo ser no formato de um projeto individual ou em grupo. As instituições de ensino definem seu processo de vínculo: essa formalização é o termo de compromisso de estágio, um acordo entre empresa e estagiário.

A importância do estágio para cursos técnicos

Os estágios permitem a aplicação da teoria na prática, desenvolvem redes profissionais e compreendem problemas do mundo real.

Essa experiência prepara os estudantes para uma formação completa, colocando em prática todo o conhecimento aprendido em sala de aula e auxiliando no crescimento pelo constante contato com outros profissionais do mercado.

Segundo o Ministério da Educação, um curso técnico tem duração de 800, 1000, 1200 e 1600 horas, o que em média corresponde a dois anos. Em função do período estipulado para a formação do estudante, começar o estágio no início do curso favorece o avanço na profissão.

A prática do estágio é uma maneira para que os estudantes desenvolvam competências comportamentais: criatividade, inteligência emocional, adaptabilidade e comunicação assertiva são alguns exemplos.

Formação técnica que privilegia estágios

