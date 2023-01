O curso técnico tem a duração média de dois anos e possibilita que o aluno ingresse rapidamente no mercado de trabalho.

Se você está naquele momento de escolha de carreira e tem dúvida se deve investir em uma graduação ou formação técnica, neste conteúdo vamos mostrar o que é um curso técnico e como ele pode ajudar a desenvolver sua vida profissional.

O curso técnico é uma ótima solução para quem precisa de requalificação ou capacitação para trabalhar rapidamente. Isso porque, ao contrário da graduação que aprofunda o conhecimento do aluno em uma área específica, na formação técnica o aprendizado é voltado para o mercado de trabalho.

O que é um curso técnico?

O curso técnico é uma formação rápida, com duração de poucos meses até três anos, que prepara o aluno com os conhecimentos teóricos e práticos necessários para sua entrada no mercado profissional.

Esse tipo de formação pode ser ofertado por escolas técnicas, institutos federais de educação, que são devidamente autorizados, regulamentados e fiscalizados pelo MEC.

Quais são os tipos de curso técnico?

Há três categorias de cursos técnicos aqui no Brasil:

Curso técnico integrado

Substitui parcialmente o Ensino Médio e, por isso, pode ser iniciado após a conclusão do Ensino Fundamental. Ao final, além do diploma de conclusão do curso técnico, o aluno recebe um certificado de conclusão do Ensino Médio.

Curso técnico Externo (concomitante)

É separado do Ensino Médio, mas o aluno pode fazer os dois ao mesmo tempo. O curso técnico pode ser iniciado logo após o término do primeiro ano do EM. Ao final de cada formação ele recebe um diploma de conclusão de cada instituição.

Curso técnico profissionalizante (subsequente)

Para alunos que já concluíram o Ensino Médio e desejam adquirir uma formação focada no mercado de trabalho. Ao final do curso, é oferecido um diploma de técnico de nível médio.

Qual a diferença entre curso técnico e tecnólogo?

Enquanto o curso técnico é oferecido para o aluno quando ele termina o Ensino Fundamental ou está no Ensino Médio, o curso tecnólogo é ofertado no nível superior, com duração média de dois a quatro anos.

Quando alguém conclui um curso técnico pode concorrer a vagas de ensino médio e técnico em concursos públicos, podendo também ingressar no Ensino Superior. Quando conclui um curso tecnólogo, pode concorrer a vagas de nível superior e, se desejar, cursar uma pós-graduação.

Quais são as vantagens de fazer um curso técnico?

O curso técnico proporciona ao aluno uma imersão prática e mais rápida na profissão que ele escolheu, com metade do tempo de duração em relação à graduação. Mas o tempo não é a única vantagem desse tipo de formação.

Formação rápida: o aluno aprende uma profissão e sai do curso pronto para ingressar no mercado.

o aluno aprende uma profissão e sai do curso pronto para ingressar no mercado. Formação voltada para a prática: o foco do curso é preparar o aluno por meio de atividades práticas.

o foco do curso é preparar o aluno por meio de atividades práticas. Menor custo: mais acessível quando comparado a um curso de Ensino Superior.

Qual o melhor lugar para fazer um curso técnico?

A Unitec – Escola Técnica chegou no Paraná, em 2009, com a experiência de já ter formado mais de 17 mil alunos no Rio Grande do Sul. Com quatro polos de ensino em Curitiba e na região metropolitana paranaense, a instituição oferta, entre outros cursos, o de Técnico em Radiologia e de Técnico em Enfermagem.

Para oferecer uma formação de excelência, a Unitec conta laboratórios equipados e ambulância própria, além de manter parceria com mais de 40 campos de estágio, para que os alunos possam executar as atividades práticas e vivenciar as rotinas de suas futuras profissões.

Outra vantagem da Unitec é que o valor da mensalidade é fixo, ou seja, não muda com o passar dos módulos. A instituição também oferece material gratuito.

