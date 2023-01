Com quanto tempo de curso técnico de enfermagem posso estagiar? Se você tem essa dúvida porque está prestes a concluir a […]

Com quanto tempo de curso técnico de enfermagem posso estagiar? Se você tem essa dúvida porque está prestes a concluir a formação ou porque ainda vai começar, continue a leitura para ter informações valiosas sobre essa carreira.

Além de aproveitar todo conteúdo teórico e prático que o curso oferece, é essencial para o aluno entender como o processo de estágio funciona para, assim, concluir bem a formação técnica e aumentar as chances de conquistar um bom lugar no mercado de trabalho.

Quem é o técnico de enfermagem?

O técnico de enfermagem é o profissional capacitado para cuidar de pacientes com problemas de média e alta complexidade, além de auxiliar a equipe médica e de enfermagem em hospitais, clínicas, unidades de saúde, casas de repouso entre outros locais.

Quais são as funções dele?

Estar em contato direto com os pacientes para executar funções essenciais à prevenção e cuidado com a vida. Ou seja, o técnico é a pessoa de confiança para os enfermeiros.

No dia a dia profissional, o técnico auxilia a equipe de enfermagem em diferentes demandas da área:

Administração de medicamentos.

de medicamentos. Atendimento de primeiros socorros.

de primeiros socorros. Aferição de temperatura, sinais vitais e outras medições.

de temperatura, sinais vitais e outras medições. Curativos .

. Cuidados de higiene e conforto.

de higiene e conforto. Alimentação de pacientes internados.

de pacientes internados. Monitoramento da evolução dos pacientes.

Mercado de trabalho

Em consequência da alta demanda por serviços de saúde, as possibilidades e oportunidades de trabalho para técnicos de enfermagem são amplas. Se você está prestes a realizar o estágio supervisionado ou deseja começar o curso, é importante saber onde dá para atuar.

Unidades básicas de saúde

Hospitais

Postos de saúde

Clínicas médicas

Centros cirúrgicos

Maternidades

ONGs

Creches

Clínicas de reabilitação

Casas de repouso e asilos

Laboratórios de análise clínica

Cuidado em domicílio

Unidades de resgate

Ambulatórios de clubes, associações ou empresas privadas.

Como ser técnico de enfermagem?

Para atuar como técnico de enfermagem é necessário concluir a formação na área e passar pelo estágio obrigatório supervisionado. Para ingressar no curso é preciso, pelo menos, cursar o Ensino Médio.

A formação é focada na prática profissional e, por isso, as disciplinas ajudam a desenvolver aspectos importantes da área, como o vocabulário técnico da profissão, manuseio de dados e documentações do paciente, alimentação por sondas, administração de medicações e vacinas, biossegurança, tratamento de lesões da pele e aplicação de curativos, ética profissional entre outros.

Em geral, a duração do curso técnico em enfermagem é de três a quatro semestres, com 1200 horas de aulas teóricas e mais 600 horas de estágio supervisionado, por determinação do Conselho Regional de Enfermagem (Coren).

Como funciona o estágio do curso técnico de enfermagem?

Alunos de curso técnico devem realizar o estágio supervisionado nos últimos semestres. | Foto: Shutterstock

Pela Lei do Estágio (lei 11.788/2008) a carga horária do estágio deve ser de quatro a seis horas por dia, com o limite máximo de 30 horas semanais e 30 dias de descanso remunerado após um ano de trabalho na mesma empresa (no caso do estágio remunerado).

Conforme avança no estágio, o aluno passa a realizar funções práticas de acordo com o conhecimento adquirido, sempre com a supervisão de um técnico ou professor. Entre as atividades desenvolvidas no dia a dia estão:

Ajudar em procedimento simples e administrar medicamentos;

em procedimento simples e administrar medicamentos; Participar de tarefas burocráticas do campo da enfermagem;

de tarefas burocráticas do campo da enfermagem; Encaminhar exames;

exames; Conferir sinais vitais e pressão;

sinais vitais e pressão; Punção venosa;

venosa; Banho de leito;

de leito; Auxiliar na orientação dos pacientes;

na orientação dos pacientes; Aplicar vacinas.

Quando posso começar o estágio no curso técnico de enfermagem?

O estágio é o momento de colocar em prática a teoria estudada em sala de aula e, por isso, mesmo quando não é uma etapa obrigatória para conclusão do curso, é quase regra para os alunos.

No caso do técnico de enfermagem, assim como ocorre com o Ensino Superior, a carga horária do estágio compõe o conteúdo programático do curso e, por isso, é exigido para sua conclusão.

Sendo assim, alunos de curso técnico devem realizar o estágio supervisionado nos últimos semestres. Mas a Unitec – Escola Técnica, do Paraná, por exemplo, prioriza que os alunos iniciem a prática de estágio supervisionado já no primeiro módulo do curso.

Como conseguir uma vaga de estágio?

As instituições de ensino costumam definir como o estágio obrigatório funciona e onde o aluno ficará alocado. A Unitec tem parceria com diversas instituições para encaminhar os alunos para estágios e, futuramente, emprego.

Onde fazer o curso técnico de enfermagem?

A Unitec – Escola Técnica possui mais de 40 campos de estágio espalhados por Curitiba e Região Metropolitana, além da melhor infraestrutura para aulas práticas, com 30 bonecos de simulação para que os alunos consigam praticar.

Com a experiência de ter formado mais de 17 mil alunos no Rio Grande do Sul, a Unitec chegou ao Paraná em meados de 2009 e hoje conta com quatro polos de ensino na capital paranaense e na região metropolitana.

Conheça mais do curso técnico de enfermagem da Unitec.