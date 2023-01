O curso de cuidador de idosos tem menos de um ano de duração

A população idosa do Brasil está aumentando e deve triplicar até 2050, segundo o IBGE . Isso significa que o mercado de trabalho está em alta para quem cuida dessas pessoas, mas se você quer conseguir uma vaga na área, deve fazer um curso de cuidador da pessoa idosa.

A rotina intensa de trabalho, filhos e outras atividades faz com que muitas famílias procurem o serviço de cuidadores de pessoas idosas para ajudarem com seus familiares. Este conteúdo é para você conhecer melhor a profissão e descobrir como capacitar-se para entrar no mercado de trabalho.

Quem é o cuidador de pessoa idosa?

O cuidador de pessoa idosa será responsável por acompanhar, oferecer segurança e suporte no dia a dia, nas limitações físicas, mentais e/ou enfermidades.

O cuidador pode atender em domicílio, em alguma clínica ou instituição privada. No dia a dia, além de atender necessidades dos idosos, o profissional também estimula a autonomia, mesmo que seja para realização de tarefas simples, como pentear os cabelos, por exemplo.

Quanto ganha?

Como a atividade de cuidador de pessoas idosas está em processo de regulamentação, ainda não há piso para a profissão. Enquanto isso, a função enquadra-se na categoria de trabalhadores domésticos, com valor inicial de um salário mínimo e as garantias trabalhistas, como: décimo terceiro, férias, seguro desemprego, entre outras.

Além disso, a média salarial pode variar de acordo com alguns fatores, como Estado onde exerce a carreira, empresa contratante e jornada de trabalho (de 12×36 horas ou 24×24 horas, por exemplo).

O que faz?

O trabalho do cuidador de idosos exige muita atenção, paciência e responsabilidade do profissional, que no dia a dia desempenha atividades como:

Cuidar da alimentação, hidratação, administração dos medicamentos, higiene e outros cuidados básicos necessários para qualidade de vida e bem-estar do idoso.

da alimentação, hidratação, administração dos medicamentos, higiene e outros cuidados básicos necessários para qualidade de vida e bem-estar do idoso. Ajudar na locomoção e realização de atividades físicas.

na locomoção e realização de atividades físicas. Acompanhar o idoso em atividades sociais, consultas médicas e realização de exames.

o idoso em atividades sociais, consultas médicas e realização de exames. Atentar-se ao estado de saúde do idoso e comunicar aos familiares qualquer problema.

O que não pode fazer?

Embora seja responsável por garantir o bem-estar do idoso, algumas atividades não são pertinentes ao cuidador:

Serviços domésticos gerais na casa onde o idoso vive.

gerais na casa onde o idoso vive. Aplicar medicamentos que não foram receitados pelo médico.

medicamentos que não foram receitados pelo médico. Receitar medicamentos e tratamentos.

medicamentos e tratamentos. Servir familiares do idoso e visitas.

familiares do idoso e visitas. Passear com animais de estimação.

com animais de estimação. Realizar alguns procedimentos específicos do Técnico de Enfermagem. Cuidar das crianças da casa.

alguns procedimentos específicos do Técnico de Enfermagem. das crianças da casa. Desrespeitar o Estatuto da Pessoa Idosa.

Como tornar-se um cuidador de pessoa idosa?

Você não precisa ter formação superior ou segundo grau completo para atuar na área. É necessário realizar o curso de Cuidador de Pessoa Idosa para adquirir todos os conhecimentos teóricos e práticos essenciais para exercer a profissão.

Além disso, algumas características são importantes para a rotina profissional, tais como: empatia, responsabilidade, amabilidade, paciência, tolerância, gostar de ajudar, ser uma pessoa observadora e prestativa entre outras.

Curso de cuidador de Pessoa Idosa

Se você deseja atuar profissionalmente nessa área é importante realizar um curso de cuidador de pessoa idosa, como o oferecido pela Unitec Escola Técnica, do Paraná, referência na área de saúde e na qual o valor da parcela é fixo do início ao fim.

A formação qualifica o aluno para auxiliar o idoso, seja em casa ou no hospital, com cuidados específicos para ajudar o paciente nas atividades cotidianas, como alimentação, higiene e necessidades especiais.

O curso de cuidador de pessoa idosa tem duração de menos de um ano. Na Unitec, em cinco meses o aluno já está apto para começar a trabalhar

A Unitec chegou ao Paraná em 2009 com a experiência de já ter formado mais de 17 mil alunos do Rio Grande do Sul. Com cinco polos de ensino em Curitiba e na região metropolitana, a instituição oferta, entre outros cursos, o de Técnico em Enfermagem, Técnico em Radiologia, Socorrista e Resgatista, entre outros.

Para oferecer uma formação de excelência, a Unitec conta com laboratórios equipados e mantém parceria com mais de 60 campos de estágio para que os alunos possam executar as atividades práticas.

Clique aqui e conheça o curso técnico de cuidador de idosos da Unitec.