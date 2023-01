O profissional técnico em radiologia pode atuar nas áreas médica, veterinária, industrial, odontológica entre outras.

O curso é mais uma boa opção de carreira na área da saúde. Responsável por preparar e operar equipamentos radiológicos, esse profissional é requisitado em clínicas, hospitais, centros de diagnóstico de imagem e unidades básicas de saúde, por exemplo.

A formação tem dois anos de duração e prepara os alunos para uso da radiação em diferentes procedimentos da saúde. Se você pretende começar o curso técnico em radiologia, a leitura deste conteúdo é o primeiro passo.

O que é a radiologia?

A radiologia é uma ciência usada para controle, diagnóstico e tratamento de algumas doenças. Por meio dela é possível visualizar estruturas internas de um organismo ou objeto.

Embora, seja considerada uma especialidade da medicina, sua aplicação é mais ampla e, com isso, chega às áreas veterinária, científica, ambiental, odontológica e metalúrgica, por exemplo.

O que faz um radiologista?

Esse é um profissional de grande responsabilidade no campo da saúde, pois é com base nos exames coordenados pelo técnico em radiologia que os médicos concluem diagnósticos e decidem sobre o tratamento.

Em seu dia a dia profissional, além de preparar o paciente para realização de exames de diagnóstico de imagem, o técnico em radiologia também é responsável por aplicar as medidas de segurança, manipular imagens analógicas e digitais, bem como armazená-las.

Mercado de trabalho para o técnico em radiologia

O profissional técnico em radiologia pode atuar na realização de exames de ressonância magnética | Foto: Shutterstock

A radiologia é essencial para o diagnóstico de doenças e avaliação das imagens obtidas para outros tipos de conclusões, seja na saúde ou em diferentes setores. Por isso, o mercado de trabalho é tão aquecido, com um leque de opções em diferentes locais:

Hospitais, laboratórios e clínicas médicas

Hospitais e clínicas veterinárias

Clínicas odontológicas

Indústria alimentícia e cosmética

Construção civil

Aeroportos e portos

Áreas de atuação

Assim como as vagas de trabalho, as áreas de atuação do profissional técnico em radiologia são muitas.

Radioterapia

Raio-X (radiologia convencional)

Mamografia

Tomografia computadorizada

Ressonância magnética

Radiologia odontológica

Densitometria óssea

Radiologia industrial

Radiologia veterinária

Medicina nuclear

Pesquisa e docência

Irradiação de alimentos

Concurso público

Para quem deseja ingressar no serviço público, todos os anos são abertas vagas para técnico em radiologia em universidades, prefeituras, estados e hospitais. Basta ficar atento aos editais publicados.

Riscos ocupacionais

Diariamente, o profissional em radiologia se submete a radiações ionizantes, responsáveis por aumentar os riscos de infertilidade e doenças, como anemia aplástica, neoplasias (tumores), púrpura entre outras.

Por causa disso, quem trabalha como técnico em radiologia precisa adotar alguns cuidados:

Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) ,que deve ser fornecido pela empresa ou organização;

,que deve ser fornecido pela empresa ou organização; monitorar o nível de exposição ocupacional individual;

de exposição ocupacional individual; realizar exames periódicos ;

; participar de treinamentos e atualizações constantes;

constantes; trabalhar em ambientes com boa estrutura física para a realização de exames;

para a realização de exames; aplicar as regulamentações oficiais.

A jornada de trabalho do técnico em radiologia deve ser de 24h semanais, divididas em diárias de até 4h, ou plantão de 24h em um único dia na semana, segundo regulamentação da Lei 7.394/85, art. 14.

Além disso, o profissional tem direito a duas férias por ano, acréscimo de 40% no salário por causa da insalubridade e pode aposentar-se antes.

O que é o curso técnico em radiologia?

Esse é o curso que prepara o profissional responsável por operar equipamentos emissores de radiação ionizante, de acordo com as normas internacionais e nacionais de segurança.

Para isso, o técnico em radiologia adquire os conhecimentos teóricos e práticos sobre a aplicação dos meios de contraste radiológico, preparo de soluções químicas e processamento de imagens, entre outros procedimentos de radioproteção.

O curso técnico em radiologia tem duração de dois anos, com carga horária média de 1.600 horas e tem o nível médio. A formação capacita o aluno para atuar profissionalmente nos serviços de diagnóstico de imagem.

Durante o curso, o educando tem aulas teóricas e práticas, com atividades curriculares e extracurriculares, além de preparação para estágio e trabalho de conclusão.

Onde fazer o curso técnico em radiologia?

A Unitec – Escola Técnica chegou no Paraná, em 2009, com a experiência de já ter formado mais de 17 mil alunos no Rio Grande do Sul. Com quatro polos de ensino em Curitiba e na região metropolitana, a instituição oferta, entre outros cursos, o de Técnico em Radiologia.

Para oferecer uma formação de excelência, a Unitec conta com um novo laboratório exclusivo para o curso de Radiologia, além de manter parceria com mais de 40 campos de estágio, para que os alunos possam executar as atividades práticas e vivenciar as rotinas de exames radiológicos.

Conheça o curso técnico em radiologia da Unitec – Escola Técnica.