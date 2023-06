Conquistar o primeiro apê fica mais simples seguindo dicas de economia prática e com um bom planejamento financeiro.

Todo brasileiro tem um sonho: comprar o imóvel próprio e deixar de viver de aluguel. Para os mais jovens, essa vontade parece muito longe de acontecer, ou até impossível. Os apartamentos e casas soam caros demais para caber no orçamento e as formas de pagamento complexas de pagar e compreender.

A sorte é que, usando algumas dicas de economia para conquistar o primeiro apê, tudo é possível. Sim, jovens podem comprar sua casa própria dos sonhos! Inclusive, trouxemos dicas importantes para começarem a se planejar o mais cedo possível.

Dicas de economia para comprar o primeiro apartamento

Comprar um imóvel é um processo longo que começa com um bom planejamento financeiro, além de esforço e disciplina para economizar onde possível.

1. Crie um planejamento financeiro

Muitas pessoas acham impossível juntar a quantia para a entrada de um apartamento, mas entendem pouco sobre como usam o próprio dinheiro. Mesmo que o imóvel próprio não seja um objetivo a curto prazo, sem começar a planejar hoje o jovem dificilmente terá dinheiro para comprá-lo quando chegar a hora.

Planejar significa cuidar do próprio dinheiro e adaptar seu estilo de vida para que a receita (ganhos) seja menor que a despesa (custos). Empresas fazem isso rotineiramente para evitar que deixem de cumprir suas obrigações com colaboradores, fornecedores e parceiros. Então por que uma pessoa que quer manter seus bens e melhorar de vida não faria?

Para começar, monte uma planilha de gastos e de receita. Depois de incluir tudo, classifique o que gasta como essencial ou supérfluo para começar a entender onde pode economizar.

Quem ainda acha difícil economizar pode investir na busca de uma fonte alternativa de renda. Isso pode vir na forma de trabalhos freelance ou até investimentos.

2. Comece a pesquisar hoje mesmo

Falamos bastante em realizar um planejamento financeiro, mas como saber qual deve ser sua renda sem ter noção do custo de um apartamento? Por isso, o próximo passo é a pesquisa de imóveis: começar a entender o mercado, quanto cada tipo de residência custa e quais se encaixam melhor ao seu estilo de vida.

Avalie regiões, bairros e até cidades para entender qual é a diferença nos empreendimentos. Depois de definir o que você quer, fica mais simples criar metas financeiras e começar uma poupança.

3. Faça economia em gastos supérfluos

Para poupar é inevitável economizar. Lembra da planilha de gastos que mencionamos no primeiro tópico? Agora é o momento de usá-la! É importante que sua renda permita pagar todos os custos fixos, como aluguel, contas e alimentação, e ainda deixar um pouco para uma reserva financeira.

Essa reserva é o que o futuro comprador precisará usar para pagar a entrada de um imóvel e custos extras. Sem ela é muito fácil entrar em dívidas por causa de um imprevisto, como reformas e o custo da mudança.

Então escolha onde e como economizar, e comece a fazer isso hoje mesmo. Cortar gastos supérfluos pode ser algo simples, como deixar de comprar com cartão de crédito todo mês.

4. Estude a possibilidade de financiamento imobiliário

A avaliação das opções de financiamento permite dividir o valor de um imóvel em um período de pagamento mais longo. Para quem ainda está no começo da vida profissional, isso significa parcelas menores e que cabem no bolso. Em alguns empreendimentos, a parcela é igual ou um pouco menor do que um aluguel na mesma região.

É claro que as condições para financiamento variam de acordo com o comprador e o banco. Vale a pena pesquisar com bastante calma com quais programas uma construtora trabalha antes de decidir.

O financiamento certo ajuda a manter a saúde financeira de quem compra um imóvel. Algumas vezes, é possível aproveitar programas, como o Minha Casa, Minha Vida, para ter acesso a taxas de juros abaixo do mercado.

5. Consulte os subsídios

Falando em programas, o uso de recursos de programas governamentais de habitação também ajuda a alcançar o sonho do apartamento mais cedo. O Minha Casa, Minha Vida dá subsídios de até 95% do valor do imóvel.

Nem todos se encaixam nesse tipo de programa de habitação, mas uma pesquisa rápida com sua construtora deve definir se isso é possível ou não. Nos condomínios da Lyx Construtora, por exemplo, o comprador consegue até R$47.000 através do Minha Casa, Minha Vida. Ainda pode aproveitar os programas habitacionais MCMV e COAPAR.

Os empreendimentos da LYX também são escolhidos pela atratividade dos custos reduzidos das parcelas, que estão a partir de R$ 490 e com entrada parcelada em até 84 vezes.

A Lyx já ajudou mais de 19.000 pessoas a realizarem o sonho da casa própria. A incorporadora atua em Curitiba e Região Metropolitana.

Está mais seguro para dar entrada no seu primeiro apartamento? Conte com a Lyx Engenharia, que já entregou diversos condomínios, para ajudar nesta empreitada.

Saia do aluguel! Saiba tudo sobre o Minha Casa, Minha Vida com o consultor especializado da Lyx.