Um condomínio fechado oferece muitas áreas de lazer para crianças terem conforto, diversão e segurança

Sabia que imóveis com áreas de lazer para crianças estão mais populares? Famílias sempre procuraram moradias que permitissem uma criação mais saudável para seus pequenos ao encontrar proximidade com escolas, playgrounds ou escolher bairros mais seguros.

A novidade é que hoje o condomínio fechado é uma ótima opção para crianças. A família está crescendo e você procura um imóvel perfeitamente adaptado a essa nova realidade ou os pequenos estão ficando inquietos numa casa com poucas opções de lazer?

Entenda por que o condomínio é excelente para diversos tipos e tamanhos de famílias.

[h2] Condomínio fechado é uma ótima opção para crianças e seu desenvolvimento

Crianças brincam, são criativas e sempre adaptam seu ambiente à brincadeira.

Sabendo que tudo em volta desperta a curiosidade enorme dos mais novos, os pais se preocupam sobre o lugar onde vão morar: “ É um ambiente seguro e adaptado para os pequenos?”

Condomínios possuem várias vantagens para essas faixas etárias. Confira a seguir.

[h3] 1. Brincar ao ar livre e socialização

Quem mora em condomínio não precisa ir até uma praça ou parque longe de casa para aproveitar a natureza. Os empreendimentos possuem áreas arborizadas e playgrounds completos ao ar livre.

Para as crianças, isso significa que a brincadeira está sempre perto de casa. Eles podem aproveitar qualquer hora livre para explorar, correr, rolar, dar risada e socializar sem grandes riscos a sua segurança ou saúde. Afinal, os espaços do condomínio possuem manutenção garantida e são sempre monitorados.

[h3] 2. Segurança em todos os espaços

Não tem preço saber que as crianças estão brincando perto de casa, em um ambiente monitorado por câmeras e rodeados de profissionais de segurança capacitados. É isso que pais que moram em um condomínio fechado sentem sempre que deixam seus filhos no parquinho, brinquedoteca ou piscina.

A segurança vale para qualquer horário do dia. Que tal aproveitar os dias de férias brincando até mais tarde com os amiguinhos ou fazendo um piquenique noturno? Isso é possível graças à tranquilidade que o condomínio oferece aos seus moradores.

[h3] 3. Convívio com outras crianças

Parquinhos, playgrounds, áreas verdes e brinquedotecas são áreas comuns de um condomínio. É lá que boa parte das famílias escolhe passar seu tempo livre, dando chance para as crianças dos apartamentos se conhecerem e formar amizades que podem levar para toda a vida.

O convívio com outros de diferentes backgrounds e históricos é parte importante do desenvolvimento infantil. Enquanto em ambientes abertos sem controle, como praças públicas, é mais difícil interagir, nos condomínios isso acontece naturalmente.

A proteção contra intrusos que as portarias oferecem garantem que famílias estão em ambientes bem frequentados. Com melhor interação social, os mais novos conseguem opções variadas de lazer que vão além da internet, dos celulares e dos jogos tão populares hoje em dia.

[h3] 4. Áreas de lazer completas

Já pensou em ter um clube do lado de casa, quase privativo e que não cobra nada além da taxa do condomínio para frequentar? Essa é outra vantagem para quem mora em condomínio: acesso a áreas de lazer exclusivas e com ambiente familiar.

Alguns empreendimentos imobiliários do tipo contam com:

Piscina;

Playground;

Brinquedoteca;

Área pet;

Beach Clube;

Quadras poliesportivas;

Além das brincadeiras, existe acesso a opções de esporte e atividades físicas variadas. Alguns pais contratam aulas de natação, futebol ou outras brincadeiras dentro do próprio condomínio para aproveitar a segurança e presença de outras crianças.

