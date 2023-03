Quem tem de R$1.800 a R$2.640 de renda familiar ainda é elegível para receber subsídios.

Financiar o primeiro apartamento é um sonho de boa parte das famílias brasileiras e é uma conquista que significa finalmente sair do aluguel e ter um teto para chamar de seu. No entanto, isso também parece um grande desafio quando o futuro dono começa a ver preços e condições para compra do imóvel.

Existe uma boa notícia para quem está realizando o planejamento financeiro para adquirir seu próprio apartamento: existem formas mais acessíveis de financiar e conseguir subsídio! Com renda familiar a partir de R$1.800 é possível enquadrar-se em programas habitacionais que deixam o pagamento mais simples.

Entenda como isso funciona e algumas dicas para realizar esse sonho.

Comprovação de renda familiar

Um dos primeiros passos para conseguir financiamento e subsídios é comprovando a renda familiar adequada para o programa habitacional. O termo é usado para designar a soma do salário bruto de todos que trabalham em uma casa e que estarão envolvidos nesse investimento imobiliário.

De acordo com esse valor, o banco determina se libera ou não o financiamento. Quem tem emprego formal consegue comprovar renda de uma forma relativamente fácil, utilizando holerite ou contracheque. Também é possível usar outros documentos:

Declaração de imposto de renda;

Extratos bancários;

Notas fiscais de trabalhos não assalariados e prestações de serviços;

Dicas para financiar o primeiro apartamento

Quem possui renda de R$1.800 até R$2.640 está enquadrado na faixa de renda 1 do programa Minha Casa, Minha Vida. Esse é o financiamento mais indicado para quem se encontra nessa situação, já que permite realizar o pagamento do imóvel com subsídio do governo, parcelas mais acessíveis e juros menores.

Após ter o crédito imobiliário aprovado, o dono do imóvel tem até 35 anos para realizar o pagamento através do programa. Será que realmente vale a pena procurar um financiamento que criará uma obrigação financeira por 35 anos?

Para quem mora de aluguel, a resposta é sim! Quem consegue financiar frequentemente consegue prestações iguais ou até menores que o aluguel atual e esse apartamento será seu e de sua família. O imóvel alugado traz custos muito parecidos aos do financiamento, sem nunca chegar a ser uma propriedade de quem paga.

Dica importante: antes de finalizar qualquer contrato faça uma simulação do financiamento para ver como ficariam as parcelas ao longo dos anos. É fácil perceber as vantagens em relação ao aluguel.

Financiamento imobiliário sem entrada

Outra dificuldade para quem está tentando financiar o primeiro imóvel próprio é conseguir juntar a entrada. Em geral, programas de financiamento oferecidos por bancos, como a Caixa Econômica Federal, exigem o pagamento da primeira parcela imediatamente. Esse valor corresponde a 20% ou 30% do empreendimento total, o que pode ser inviável dependendo da renda familiar.

Felizmente, no programa Minha Casa, Minha Vida é possível conseguir a entrada do imóvel como subsídio. Quem trabalha no regime CLT possui outra opção bastante popular: usar o FGTS para pagamento.

Nessa segunda modalidade, o valor que o trabalhador possui em seu fundo de garantia é convertido parcial ou completamente na entrada do imóvel. Em alguns casos, isso é o suficiente para cobrir toda a entrada ou boa parte dela, e o restante ainda pode ser parcelado dependendo da modalidade de financiamento e do banco.

Financiamento com subsídio do governo

Mencionamos anteriormente que algumas pessoas estão aptas a receber um subsídio de programas federais. Esse é um valor cedido pelo próprio governo para o pagamento de parte do imóvel escolhido.

As famílias com renda de até R$2.640 são as que podem receber esse incentivo dentro do Minha Casa, Minha Vida. De acordo com as adequações realizadas em 2023, esse valor pode chegar até 95% do valor do imóvel, mas vale lembrar que o restante do financiamento deve ser pago com recursos próprios.

Minha Casa, Minha Vida na Construtora Lyx

O programa de habitação é um marco na acessibilidade ao imóvel próprio, e todo o processo fica mais fácil e seguro com uma empresa especialista assessorando a realização do seu sonho.

A construtora Lyx Engenharia permite financiamento pelo Minha Casa, Minha Vida e facilita o acesso a obras com amplas áreas de lazer, excelente qualidade de construção e infraestrutura moderna. Todos os apartamentos são certificados pelo ISO 9001, PQBP e têm Seguro de Garantia de Entrega (parceria com a Caixa Econômica Federal).

Os empreendimentos da LYX também são escolhidos pela atratividade dos custos reduzidos das parcelas, que estão a partir de R$ 490 e com entrada parcelada em até 84 vezes.

A Lyx já ajudou mais de 19.000 pessoas a realizarem o sonho da casa própria. A incorporadora atua em Curitiba e Região Metropolitana.

Saia do aluguel! Saiba tudo sobre o Minha Casa, Minha Vida com o consultor especializado da Lyx.