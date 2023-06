Entenda como escolher e quando usar um consórcio ou financiamento imobiliário na compra do apartamento dos sonhos

Comprar um imóvel é complexo, especialmente quando o futuro proprietário entende pouco da diferença entre financiamento ou consórcio imobiliário. A escolha da forma de pagamento correta está entre os principais fatores para conseguir conquistar o primeiro apê.

Lembre-se que esse é um investimento a longo prazo, ou seja, as parcelas e taxas continuarão parte da vida do comprador por anos. A escolha também influencia no prazo para conseguir o imóvel e não deve ser feita sem a devida consideração.

Entenda o que é cada uma dessas modalidades e o que muda em relação ao risco e segurança financeira.

O que é um consórcio imobiliário?

O consórcio é um tipo de “união” de pessoas que querem comprar um bem em comum, geralmente de alto valor, como um carro, casa ou apartamento. Todas essas pessoas contribuem para uma carta de crédito com um valor mensal, mas precisam de uma parcela de sorte para ter acesso ao imóvel.

Existe uma administradora do consórcio que realiza sorteios todos os meses. Poucas pessoas são contempladas, recebendo a carta de crédito no valor do item que esteja incluído no consórcio. Assim, ela consegue quitar seu apartamento e começar a morar nele. Ser contemplado, no entanto, é algo incerto e pode demorar meses, até anos.

É claro que existem formas de aumentar a chance de “ganhar” no sorteio do mês. Basta dar um lance maior. O grande problema é que isso não garante o sucesso e o comprador pode precisar fazer as contribuições mensais mesmo assim.

Vale a pena ressaltar que o consórcio não é sinônimo da compra do imóvel. Após ser contemplado com a carta de crédito, o indivíduo ainda precisa fazer a aquisição do bem. O valor da carta também pode ser usado para quitar um financiamento que já existe, evitando o pagamento de juros.

Vantagens do consórcio

O consórcio apresente valores mensais mais baixos. Algumas instituições financeiras permitem pagar uma parcela diminuída antes de ser contemplado com a carta de crédito e a parcela completa reajustada somente depois disso.

O comprador que optar pelo consórcio precisa entender que deverá pagar uma taxa de administração ao banco. Também não será contemplado imediatamente, então é uma modalidade indicada para planos a longo prazo.

Além disso, existem condições de desistência ou cancelamento que precisam estar claras. O comprador que desistir do consórcio pode ter seu dinheiro de volta, mas paga uma taxa de administração para a instituição financeira.

O que é um financiamento imobiliário?

O financiamento imobiliário está dentre as formas de pagamento mais populares para imóveis no Brasil. Ao contratar um financiamento, o comprador está fazendo um contrato com a instituição financeira, que pagará o valor total do bem imobiliário à construtora. Posteriormente, o comprador deve pagar parcelas desse valor ao banco para quitar sua dívida.

Ao contrário de outras compras “parceladas” mais simples, o financiamento é burocrático. Antes de contratá-lo, o comprador passa por uma análise de crédito. Sendo aprovado, ainda precisa providenciar o valor da entrada de pelo menos 20% do preço do imóvel.

Ele também terá a obrigação de pagar juros em todas as parcelas e eventuais taxas. Já o consórcio não exige o pagamento de uma entrada, por não consistir em uma compra.

Vantagens do financiamento imobiliário

O financiamento está mais popular graças a suas vantagens. Ele é mais imediato, dependendo do imóvel comprado e é possível realizar a mudança em meses. Mesmo apartamentos na planta ficam prontos em anos, diferente do consórcio que pode exigir que o comprador fique até o final do prazo, geralmente de 240 meses.

Além disso, o prazo de pagamento é bem maior. O financiamento chega até 400 parcelas de acordo com o programa e banco, quase o dobro do tempo para pagar quando comparado ao consórcio. Para o comprador, isso significa parcelas bem menores, mesmo depois de considerar juros e taxas.

Como conseguir um financiamento imobiliário?

