O subsídio para moradia do governo ajuda famílias ao diminuir o custo do sonhado imóvel próprio

Procurar um imóvel para compra envolve uma série de decisões difíceis de tomar, especialmente quanto no aspecto financeiro. Muitas famílias temem o momento de sair do aluguel para comprar a casa ou apartamento dos sonhos, pensando que podem ultrapassar o orçamento familiar com as parcelas. Em alguns casos como esses, um subsídio do governo pode ajudar.

Esse valor ajuda a diminuir a dívida referente à compra do imóvel. O mais conhecido e utilizado são os subsídios do programa Minha Casa, Minha Vida, antigo Casa Verde e Amarela, que entra em sua edição 2023. Entenda como funciona e quem tem direito a essa possibilidade de facilitar o pagamento do novo apartamento.

O que é um subsídio do governo para moradia?

É bastante difícil juntar o dinheiro para comprar um imóvel à vista. Na realidade, boa parte das famílias opta pelo financiamento, que dilui as parcelas ao longo de vários anos para que esses custos se encaixem na renda. Mesmo assim, a compra ainda pode ser impossível para determinadas famílias com rendas mais baixas.

Nesses casos, um subsídio do governo ou isenções de taxa devem auxiliar no momento da compra. Quem arca com parte do valor do imóvel são os cofres públicos, que pagam diretamente esse “desconto” para a construtora ou incorporadora. O restante do valor é financiado com taxas vantajosas pela Caixa Econômica Federal.

Programas de habitação têm como objetivo melhorar o panorama da moradia do país. Afinal, esse é um direito básico do cidadão, além de impulsionar a economia e o segmento da construção.

Subsídio do Minha Casa, Minha Vida

O Minha Casa, Minha Vida é um dos programas de habitação mais conhecidos do país. Ele atende famílias de diversas faixas de renda e promove subsídios para algumas delas. Quem compra um imóvel pelo programa tem acesso a descontos e vantagens na negociação de um financiamento com a Caixa.

A primeira faixa de renda do programa, por exemplo, consegue subsídios de até R$47.000 na compra de um imóvel. Isso é válido para compra de apartamentos ou casas em áreas urbanas, mas também existem subsídios disponíveis para áreas rurais.

Dependendo do caso, o governo chega a arcar com 95% do valor da compra. Os maiores valores são destinados às famílias de baixa renda que não conseguiriam comprar o imóvel sem auxílio.

Valor do subsídio de acordo com a faixa de renda

O programa Minha Casa, Minha Vida é dividido em algumas faixas de renda. Confira qual é o valor do subsídio Caixa 2023 de acordo com elas:

Faixa 1 (com renda de até R$2.640): subsídios de até 95% e valor de parcelas mensais de até R$50. Para ter acesso ao benefício, a família precisa fazer um cadastro na prefeitura e aguardar ser selecionada para o programa;

Faixa 2 (com renda de até R$4.400): subsídios de até R$47.500 que pode variar de acordo com tipo de imóvel e localidade. Os compradores também terão acesso a financiamentos com taxas de juros mais competitivas que no mercado em geral.

Em outras faixas de renda o valor do subsídio varia de acordo com o tipo de imóvel e estado. Todos terão acesso ao “desconto” pelo FGTS mesmo que o comprador não possua fundo de garantia para utilizar atualmente.

Quem está na faixa de renda 1 consegue o desconto somente para compra de imóveis novos. O governo federal procura incentivar investimentos na área de construção civil e melhorar o panorama da habitação no país. Na outra faixa de renda o subsídio está disponível para lançamentos e para imóveis antigos.

