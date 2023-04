Entenda como o Minha Casa, Minha Vida dá acesso a incentivos do governo para comprar a tão sonhada casa própria

Comprar um imóvel próprio é a solução para sair do aluguel. O que realmente preocupa muitas famílias de menor renda, no entanto, é encontrar empreendimentos que caibam no orçamento, algo que é simplificado pelo Minha Casa, Minha Vida, antigo Casa Verde e Amarela.

O programa habitacional federal oferece suporte para famílias em algumas faixas de renda na compra de um imóvel novo ou imóvel usado em território urbano. Também existem opções para compra em áreas rurais de acordo com a renda familiar.

Para entender como se cadastrar no programa Minha Casa, Minha Vida e outros benefícios desse tipo de financiamento continue a leitura.

Minha Casa, Minha Vida

O Minha Casa, Minha Vida é um programa do governo federal que oferece financiamento e subsídio do governo para compra do imóvel próprio. Em sua versão reformulada no início de 2023 também é possível procurar financiamento para compra de uma casa ou apartamento usado e até para reformas.

Essa segunda possibilidade, de reformar um imóvel, é destinada para famílias com pessoas portadoras de deficiência (PCDs). Por meio do financiamento, é possível adaptar o imóvel para receber alguém com necessidades especiais e garantir melhor qualidade de vida.

O programa entregou mais de 4 milhões de imóveis desde sua criação, em 2009. Hoje, ele está mais amplo para atender famílias de diversas necessidades com renda até R$8.000 mensais brutos.

Requisitos para fazer parte do programa

Antes de entender como se cadastrar no programa Minha Casa, Minha Vida, vale a pena saber quem exatamente é elegível para o benefício. Os subsídios e condições especiais de financiamento são direcionados para quem possui renda familiar em uma das faixas abaixo:

Faixa 1: renda familiar bruta até R$2.640;

Faixa 2: renda familiar bruta entre R$2.640,01 e R$4.400;

Faixa 3: renda familiar bruta entre R$4.400,01 e R$8.000.

Em áreas rurais os valores são diferentes:

Faixa 1: renda bruta anual até R$31.680;

Faixa 2: renda bruta anual até R$52.800;

Faixa 3: renda bruta anual até R$96.000.

Outros requisitos para cadastrar-se no programa são:

O imóvel escolhido tem que ser o primeiro financiado pela família;

Os autônomos devem apresentar 6 meses de movimentação bancária e declaração do último Imposto de Renda.

Os assalariados devem estar a partir de 120 dias de registro em carteira.

Limite de Renda x Taxa de juros

Todas as faixas são elegíveis para comprar um imóvel por meio do programa. O que realmente muda é a taxa de juros utilizada (que fica menor de acordo com fatores financeiros e sociais) e condições de pagamento.

Até R$ 2.350,00 —- 5% a.a;

Até R$ 3.600,00 —- 5.5% a 7% a.a;

Até R$ 6.500,00 —- 8,16% a.a.

Outro ponto interessante do programa é a possibilidade de trabalhar diretamente com a Caixa Econômica Federal ou através de uma construtora parceira.

Subsídio do governo?

Quem possui renda familiar bruta de até R$2.400 também está elegível para um subsídio no momento da compra. O limite é de 95% do valor do imóvel ou R$47.500. O valor torna-se um tipo de “desconto” que será pago com recursos do próprio governo federal para facilitar a aquisição.

Como se cadastrar no programa Minha Casa, Minha Vida?

Primeiramente, quem deseja adquirir um imóvel através do programa deve encontrar um empreendimento vinculado à Caixa Econômica Federal. Atualmente, isso é fácil de fazer, já que muitas construtoras trabalham com o financiamento. Existem duas opções: fazer a simulação diretamente com a construtora, que direciona o processo ao banco, ou levar a documentação do comprador em uma agência da Caixa.

O próximo passo é a simulação do financiamento, que ajuda a entender quanto exatamente a família pagará mensalmente. A simulação também leva em conta o período até o fim do pagamento para realizar um plano de longo prazo.

Após separar a documentação, que envolve diversos documentos pessoais e comprovantes de renda, a Caixa ainda precisa avaliar o cadastro. Após a aprovação, basta assinar o contrato.

Construtora Lyx Engenharia

Com diversos empreendimentos elegíveis para o programa, a Construtora Lyx Engenharia oferece uma forma prática para comprar o imóvel próprio em condomínios completos com área de lazer e segurança.

A Lyx é uma das maiores incorporadoras do Paraná parceiras do Minha Casa Minha Vida e já realizou o sonho da casa própria de 19.000 pessoas que compraram pelo programa.

Os empreendimentos da LYX são escolhidos pelas parcelas acessíveis, que estão a partir de R$ 490 e com entrada parcelada em até 84 vezes.Facilite seu cadastro no Minha Casa, Minha Vida, fale com o consultor especializado da Lyx Engenharia.