A compra de um imóvel envolve várias etapas de negociação imobiliária, por isso é importante ter a assessoria adequada

Entender como negociar a compra de um imóvel exige certo conhecimento desse mercado e suas burocracias. Isso significa que muitos compradores de primeira viagem acabam um pouco perdidos, sem certeza do que perguntar ou como negociar da melhor maneira.

Após a negociação, é possível melhorar o valor do imóvel ou suas condições de pagamento. É claro que tudo depende de entender como funciona cada proposta, os detalhes do empreendimento e do mercado no momento da negociação.

Confira algumas dicas para conseguir todas as vantagens possíveis no momento de adquirir o imóvel próprio.

Como negociar a compra de um imóvel?

Quando o assunto é negociação, muitos pensam em uma forma de ganhar “vantagens” em uma compra. No caso de um imóvel, isso tem mais a ver com encontrar as condições certas para adquirir aquele bem e facilitar o pagamento.

Nem sempre é possível conseguir um desconto no valor apresentado na construtora. Mas o financiamento, parcelas e entrada, por exemplo, estão abertos a negociar. É possível também que existam planos de financiamento alternativos que se adequem mais ao perfil do comprador.

Portanto, o primeiro passo para conseguir negociar adequadamente é a definição do orçamento. Sabendo quanto o comprador está disposto a gastar no apartamento, chegou o momento de entrar nos detalhes do negócio com o vendedor, construtora ou corretor.

1. Pesquisa de mercado detalhada

Qual é o preço dos imóveis na região onde você procura um bom negócio? A pesquisa de mercado ajuda a entender o que os concorrentes estão vendendo e se o custo daquele imóvel específico está acima da média ou abaixo. Em ambos os casos é importante saber o motivo da diferença para conseguir negociar um eventual desconto.

Além de pesquisar o mercado, faça uma avaliação do imóvel e de possíveis reparos. Uma reforma deve ser considerada no planejamento financeiro do comprador. Em alguns casos, a negociação implica em diminuir o valor de compra considerando que depois será preciso investir em reparos.

Consulte também a infraestrutura oferecida no empreendimento escolhido e compare com outros que ficam na mesma região. Além de informação útil para negociar, é um critério fundamental para encontrar um imóvel que se adeque as suas necessidades e estilo de vida.

2. Evite fechar contratos por impulso

O vendedor fez uma proposta para o apartamento dos sonhos e o possível comprador mal consegue segurar sua empolgação. Nessas horas, é comum que a pessoa feche negócio sem pensar muito a respeito, somente por impulso. É um grande erro!

Antes de fechar qualquer negócio, peça um tempo para pensar. Antes de ter certeza de que aquele é o imóvel certo, o comprador precisa de conhecimento da documentação necessária e eventuais taxas que adicionem custos ao negócio.

Só depois da pesquisa completa e de uma proposta clara e objetiva é o momento de pensar em fechar negócio. Ainda assim, é considere o passo que descreveremos a seguir.

3. Peça desconto à construtora

Algumas pessoas têm dificuldades para pedir descontos e acabam perdendo oportunidades incríveis. Com conhecimento das necessidades do vendedor, o comprador consegue abatimentos de valor e até condições especiais para pagamento.

No caso de um imóvel na planta, ao pedir descontos a construtora consegue oferecer planos de financiamento e subsídio que aliviam os pagamentos. Isso exige certa flexibilidade e criatividade na negociação para usar os argumentos certos, mas um pequeno abatimento no valor quase sempre é possível.

4. Entenda quando e como parar a negociação

Após a negociação das condições de pagamento, chega a hora de encerrar os debates e começar a desenhar um contrato. Insistir na conversa por muito tempo, com vários pedidos de descontos, aumenta as chances de perder um imóvel. Lembre-se, você não é o único interessado.

Empreendimentos da construtora Lyx Engenharia

Considerando que poucas pessoas são especialistas no mercado imobiliário, vale a pena procurar assessoria de um profissional especializado e de uma construtora que trabalhe com financiadoras conhecidas, como a Caixa Econômica Federal. Esse é o caso da Construtora Lyx Engenharia, que oferece diversas opções de financiamento e subsídios seguros para seus compradores.

A Lyx Engenharia permite financiamento pelo Minha Casa Minha Vida e o COAPAR, facilitando o acesso a obras com amplas áreas de lazer, excelente qualidade de construção e infraestrutura moderna. Todos os apartamentos são certificados pelo ISO 9001, PQBP e têm Seguro de Garantia de Entrega (parceria com a Caixa Econômica Federal).

Os empreendimentos da LYX também são escolhidos pela atratividade dos custos reduzidos das parcelas, que estão a partir de R$ 490, subsídio de até 47 mil reais e com entrada parcelada em até 84 vezes.

A Lyx já ajudou mais de 19.000 pessoas a realizarem o sonho da casa própria. A incorporadora atua em Curitiba e Região Metropolitana.

Está mais seguro para dar entrada no seu primeiro apartamento? Conte com a Lyx Engenharia, que já entregou diversos condomínios, para ajudar nesta empreitada.

