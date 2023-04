Existem algumas vantagens financeiras de condomínios fechados que quem procura um novo imóvel precisa conhecer

Morar em condomínio fechado é um dos grandes sonhos dos brasileiros. Em anúncios e outdoors, esses espaços são cheios de famílias felizes que vivem seu melhor estilo de vida. Existem motivos para isso? Sim!

Todos os tipos de núcleos familiares, de pessoas solteiras a casais com filhos, conseguem benefícios ao morar em um ambiente fechado com segurança e conforto. Entenda alguns dos motivos da popularidade do condomínio fechado e como ele pode ajudar sua família a conquistar mais qualidade de vida.

O que é um condomínio fechado?

O condomínio fechado é, de forma bastante simples, uma estrutura que envolve um conjunto de habitações. Ele pode ser formado por casas, prédios ou uma torre única de apartamentos. Seus objetivos são reunir comodidades e confortos coletivos para seus moradores, como segurança, lazer e tranquilidade.

Por oferecer uma série de amenidades coletivas, como sistemas de segurança, piscina e churrasqueira, o condomínio precisa de uma taxa condominial. Assim, ele consegue garantir uma equipe qualificada para realizar a manutenção rotineira e evitar problemas internos.

Toda estrutura desse tipo possui um síndico, que é responsável pela administração geral. Em parceria com ele, atua uma administradora para exercer outros serviços administrativos, contábeis e financeiros mais específicos.

Por que morar em um condomínio?

Agora que você sabe o que é um condomínio fechado , ainda ficou em dúvida sobre escolher esse tipo de moradia?

Selecionamos os principais motivos para viver em um condomínio abaixo. Confira cada um deles antes de tomar qualquer decisão.

1. Segurança e tranquilidade para a família

Manter seus entes queridos e a propriedade em segurança é uma das principais preocupações de famílias no século XXI. As cidades cresceram sem muito controle e hoje é raro encontrar um bairro que não seja atingido pela violência urbana na forma de furtos, assaltos e até sequestros relâmpagos.

A melhor solução para muitos é contratar serviços privados, instalar cercas elétricas e alarmes para aumentar a proteção. Aí está uma vantagem do condomínio, a redução de custos com segurança privada.

O próprio conjunto de residências possui câmeras, sistema de segurança, alarme e controle de acesso. É um ambiente tranquilo para a família e não é necessário gastar a mais com isso. Está tudo incluído na taxa do condomínio paga mensalmente.

2. Privacidade

Que tal viver em um lugar onde somente membros da comunidade e pessoas autorizadas passam na rua? Um condomínio fechado é assim. Nada de vendedores e ambulantes passando na calçada ou pessoas estranhas fazendo barulho.

Esse é um complemento da segurança do condomínio, que limita o acesso a moradores e visitantes. Mesmo que prestadores de serviço entrem nas dependências, eles precisam identificar-se e têm um limite de tempo para sair.

3. Praticidade nos momentos de lazer e trabalho

Uma família que gostaria de várias opções de lazer pode frequentar um clube, mas não seria melhor poder ir em qualquer hora do dia? É isso que alguém consegue ao morar em condomínio fechado.

Isso também traz vantagens financeiras, já que não é necessário gastar a mais para proporcionar momentos de lazer. Os condomínios mais modernos contam com piscina, playground, espaço pet e alguns até incluem o conceito beach club.

Em vez de planejar um fim de semana no clube, a família agora tem a opção de ir à piscina no fim da tarde sempre que quiser.

4. Economia

O conjunto segurança, lazer e comodidade são uma forma de economizar. Quem mora em um bairro residencial precisa pagar contas separadas para cada um desses serviços. Além de precisar instalar câmeras e cerca elétrica para estar seguro, é imprescindível manter uma ronda à noite e nos períodos de maior movimento.

Mesmo associações de bairro têm dificuldades de deixar esses serviços mais baratos. O condomínio, no entanto, resolve tudo ao construir um prédio ou conjunto residencial planejado para maior segurança. O contrato coletivo de sistemas para esse objetivo também diminui custos e essa economia vale para as opções de lazer e até coworking.

5. Conexão com a comunidade

Atualmente é difícil estabelecer conexões genuínas em comunidade. Nos bairros, vizinhos quase não se encontram ou se falam e as atividades de lazer ocorrem em locais distantes. No condomínio, isso muda completamente.

As crianças do prédio brincam no mesmo playground e fazem amizades, e os adultos têm a chance de frequentar a academia e fazer caminhadas com seus vizinhos. Isso gera uma sensação forte de comunidade e bem-estar.

Que tal garantir um condomínio fechado completo no quesito lazer, conforto e segurança? A Lyx Construtora trabalha com empreendimentos modernos e infraestrutura completa para trazer todos os benefícios que mencionamos aqui aos seus moradores.

Minha Casa, Minha Vida na Construtora Lyx

O programa de habitação é um marco na acessibilidade ao imóvel próprio, e todo o processo fica mais fácil e seguro com uma empresa especialista assessorando a realização do seu sonho.

A construtora Lyx Engenharia permite financiamento pelo Minha Casa, Minha Vida e facilita o acesso a obras com amplas áreas de lazer, excelente qualidade de construção e infraestrutura moderna. Todos os apartamentos são certificados pelo ISO 9001, PQBP e têm Seguro de Garantia de Entrega (parceria com a Caixa Econômica Federal).

Os empreendimentos da LYX também são escolhidos pela atratividade dos custos reduzidos das parcelas, que estão a partir de R$ 490 e com entrada parcelada em até 84 vezes.

A Lyx já ajudou mais de 19.000 pessoas a realizarem o sonho da casa própria. A incorporadora atua em Curitiba e Região Metropolitana.

