Em 2019, o programa passou a ser chamado de Casa Verde e Amarela, mas retomou o nome original em 2023. Entenda o que muda nesta situação

O projeto Minha Casa, Minha Vida é um programa de habitação federal brasileiro que já ajudou milhões de cidadãos a conquistarem o sonho da casa própria. O projeto nasceu em 2009 e desde então passou por melhorias.

Em 2019, o programa foi rebatizado de Casa Verde e Amarela e a mudança implicou não somente no nome do projeto, mas também em algumas regras para aquisição dos imóveis. Em 2023, o nome de Minha Casa, Minha Vida retornou. A cada mudança, novas propostas foram inseridas no projeto.

Com tantas alterações, é comum que a população fique com dúvidas. Afinal, o que muda de fato? Confira aqui o que muda no programa e em que isso afeta o bolso dos donos de imóveis desta modalidade.

Agora é Programa Minha Casa, Minha Vida: o que mudou?

O projeto de habitação foi melhorado. Com a mudança, o programa passou a beneficiar ainda mais as pessoas de baixa renda que sonhavam em ter a casa própria. As principais mudanças foram os valores das faixas de renda e das taxas de juros.

Para você entender melhor, o programa possui grupos divididos em faixas que variam de acordo com a renda familiar. Com a mudança, o programa mudou o valor máximo dos grupos para a aquisição dos imóveis, passando a ser o seguinte:

Grupo 2

Antes: eram aceitas famílias com renda bruta de R$ 2.400,01 até R$ 4.000.

Após a mudança: passam a ser aceitas pessoas com renda bruta de R$ 2.400,01 até R$ 4.400.

Anteriormente, pessoas com renda maior que R$ 4.000 não tinham direito ao programa.

Grupo 3

Antes: eram aceitas famílias com renda de R$ 4.000,01 até R$ 7.000.

Após a mudança: passam a ser aceitas famílias com renda de R$ 4.400,01 até R$ 8.000.

Com as mudanças do programa, mais famílias passaram a ser beneficiadas com o projeto e as taxas de juros para determinados grupos de renda ficaram menores.

Outras novas mudanças do programa Minha Casa, Minha Vida

As bases do programa Casa Verde e Amarela continuam. Com a mudança, houve apenas algumas melhorias, visando tornar o projeto de habitação mais inclusivo para toda a população.

A partir da ideia do novo projeto, o governo federal, em parceria com a Caixa Econômica Federal (CEF), estabeleceu novos objetivos para o programa. São eles:

Menor taxa de mercado;

Melhoria habitacional para áreas urbanas e rurais;

Inclusão de modalidade de locação social;

Disponibilidade de subsídios parciais ou totais para as novas unidades habitacionais;

Disponibilidade de financiamento imobiliário mais vantajoso;

Oferecimento de seguro garantia para o cumprimento de contratos.

As novas regras do programa também visam priorizar a faixa de renda 1, que possui menor poder aquisitivo. Os beneficiados pelo programa que fazem parte deste grupo de faixa salarial poderão contar com subsídio de até 95% do valor do imóvel.

Como participar do programa Minha Casa, Minha Vida?

O programa Minha Casa, Minha Vida é um dos meios mais vantajosos para a população de baixa renda ter acesso à casa própria. Por meio do financiamento, é possível deixar de pagar aluguel e conquistar o seu tão sonhado imóvel.

Para participar do programa de habitação, as famílias com renda máxima de R$ 8.000 podem contratar o serviço de forma individual, indo até uma agência da Caixa. Também é possível contratar por meio de construtoras. Escolha uma com credibilidade e especialista no assunto.

Minha Casa, Minha Vida na Lyx Engenharia

O programa de habitação é um marco na acessibilidade ao imóvel próprio, e todo o processo fica mais fácil e seguro com uma empresa especialista assessorando a realização do seu sonho.

A construtora Lyx Engenharia permite financiamento pelo Minha Casa, Minha Vida

Os empreendimentos da LYX também são escolhidos pela atratividade dos custos reduzidos das parcelas, que estão a partir de R$ 490 mensal e com entrada parcelada em até 84 vezes.

A Lyx já ajudou mais de 19.000 pessoas a realizarem o sonho da casa própria. A incorporadora atua em Curitiba e Região, e Porto Alegre e Região.

Saiba tudo sobre o Minha Casa, Minha Vida com o consultor especializado