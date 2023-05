Entenda como organizar seu orçamento para viabilizar com tranquilidade a compra do seu primeiro imóvel

Comprar o seu primeiro apartamento é um momento único, que envolve muita alegria e orgulho por essa enorme conquista. Como tudo na vida, porém, é preciso organização e disciplina para conseguir realizar essa proeza.

Ao adquirir um imóvel, o primeiro quesito que será afetado é o seu orçamento, por isso é fundamental criar uma rotina de organização financeira para evitar imprevistos. Além disso, é necessário passar por algumas burocracias para acertar todos os detalhes legais antes da oficialização da compra.

Para quem ainda não tem experiência com esses assuntos, pode parecer complicado. No entanto, com um pouco de disciplina fica muito mais simples. Para ajudar nesta missão, confira dicas que trouxemos para você. Boa leitura!

Preparação para comprar um apartamento

Confira as principais dicas para comprar um apartamento e lidar com a burocracia envolvida.

Tenha uma reserva de emergência

Antes de tudo, sempre tenha uma reserva de emergência. Esse fundo para imprevistos funciona como uma garantia de que, caso algo aconteça, você se manterá financeiramente por alguns meses.

Estima-se que o valor da reserva deve ser de seis vezes o seu salário. Desta maneira, você fica estável por ao menos meio ano, mantendo seu padrão de vida, e terá tempo e tranquilidade para encontrar um novo trabalho.

A reserva também serve para casos que não sejam extremos. Digamos que seu chuveiro quebrou e você precisa comprar outro, mas está sem dinheiro no orçamento do mês. Se sua reserva já tiver o valor mínimo, pode tirar de lá. Lembre-se de repor assim que possível.

Você pode deixar esse dinheiro rendendo em investimentos de renda fixa, que rendem muito mais que a poupança e não cobram taxas altas para resgate, caso precise. Em casos ideais, a reserva nunca deve ser usada, mas uma parte dela pode ser um complemento para a entrada de um apartamento.

Planilhe todas as entradas e saídas

Criar uma planilha para acompanhar o balanço das suas finanças. Deixe registrado o quanto você ganha, marque os gastos que tiver (principalmente as compras parceladas) e anote os ganhos extras. O ideal é atualizar esse banco de dados todos os dias.

O recomendado é que você mantenha esse documento atualizado para não se perder em gastos e não virar uma bola de neve.

Acompanhe esses relatórios por alguns meses e entenda quanto dinheiro sobra e você consegue guardar mensalmente. Esse valor positivo é um referencial para você saber quanto pode pagar nas parcelas de um financiamento, por exemplo.

Crie cenários

A partir dos seus levantamentos financeiros feitos na planilha, crie cenários. Simule como seria sua vida financeira ao incluir os gastos fixos que terá com o apartamento:

Entrada;

Juros de obra caso pegue o apartamento na planta;

Parcelas do financiamento;

Reformas: no caso de usados;

Condomínio;

Contas fixas: luz, água, gás e internet.

Ao começar a pesquisar imóveis, você terá uma base de como seriam esses valores, informada pelos próprios corretores. Na Lyx Engenharia, a parcela mensal do financiamento pode custar menos que um aluguel, partindo de R$ 490 por mês.

Com os valores em mãos, crie as simulações para identificar se você consegue pagar, se sobra ou falta dinheiro e se você precisará cortar alguns custos.

Analise e organize a documentação

No processo de compra de um imóvel, será necessário apresentar diversas documentações para assegurar você, o vendedor e a instituição de compra.

Nesse caso, você já pode começar a pesquisar quais são os documentos necessários e começar a separá-los. Pergunte para a corretora e para a instituição financeira o que vai precisar e tire todas as dúvidas que surgirem.

Separe os documentos originais e faça cópias, se achar melhor. Além disso, compre uma pasta especial para guardar todos os documentos juntos. Assim você terá tudo o que precisa sempre à disposição.

Estude as formas de pagamento

Os diferentes tipos de empreendimentos podem aceitar diversas formas de pagamento. Comece estudando quais são as principais e mais benéficas para você.

O programa de habitação é um marco na acessibilidade ao imóvel próprio, e todo o processo fica mais fácil e seguro com uma empresa especialista assessorando a realização do seu sonho.

A construtora Lyx Engenharia permite financiamento pelo Minha Casa Minha Vida e o COAPAR, facilitando o acesso a obras com amplas áreas de lazer, excelente qualidade de construção e infraestrutura moderna. Todos os apartamentos são certificados pelo ISO 9001, PQBP e têm Seguro de Garantia de Entrega (parceria com a Caixa Econômica Federal).

Os empreendimentos da LYX também são escolhidos pela atratividade dos custos reduzidos das parcelas, que estão a partir de R$ 490, subsídio de até 47 mil reais e com entrada parcelada em até 84 vezes.

A Lyx já ajudou mais de 19.000 pessoas a realizarem o sonho da casa própria. A incorporadora atua em Curitiba e Região Metropolitana.

Está mais seguro para dar entrada no seu primeiro apartamento? Conte com a Lyx Engenharia, que já entregou diversos condomínios, para ajudar nesta empreitada.

