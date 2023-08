Listamos alguns fatores que garantirão maior tranquilidade em uma transação de veículos seminovos. Confira!

Imagine o cenário: você vê o anúncio nas redes sociais ou nos classificados e ficou apaixonado pelo veículo seminovo: bonito, pintura impecável, baixa quilometragem e preço dentro do seu orçamento. A compra tem tudo para dar certo, mas sempre fica uma dúvida: o histórico do carro é confiável?

São esses detalhes que levam os consumidores a buscarem lojas especializadas em venda de carros seminovos. Ter onde recorrer quando problemas acontecem oferece muito mais tranquilidade do que um vendedor que pode sumir com o seu dinheiro.

Vantagens de comprar um veículo seminovo de uma revendedora séria

Quando você procura uma loja especializada, há mais vantagens do que em uma compra particular: revisões feitas, garantias e melhores possibilidades de financiamento. Isso deve pesar mais que o possível valor atrativo oferecido pelo vendedor particular, que muitas vezes pode esconder problemas graves na mecânica do carro ou até mesmo pendências nos documentos.

Perícia ou vistoria veicular

Carros seminovos vendidos em lojas especializadas sérias são vistoriados, ou seja, é feita uma investigação para encontrar reparos estruturais que frequentemente não constam na documentação do veículo. Também é feita a busca nos bancos de dados de órgãos públicos, legitimando a identificação do veículo.

A loja toma esses cuidados para certificar o estado do veículo que está adquirindo para revenda, garantindo a satisfação do futuro comprador.

Garantia da loja

Embora a compra de um veículo com vendedor particular ofereça mais margem de negociação, o Código de Defesa do Consumidor não reconhece a transação como uma relação de consumo e o vendedor não é obrigado a oferecer garantia sobre o veículo.

As compras realizadas em lojas especializadas devem ter a garantia mínima de 90 dias, de acordo com o Código.

Evitar fraudes

A venda de veículos pela internet cresceu nos últimos anos, mas infelizmente as fraudes também, como anúncios de carros que não existem ou são roubados, com placa clonada, dentre outros graves problemas.

Se você quer evitar transtornos ou poupar tempo, acesse o site de uma loja, marque um horário e vá conferir o veículo pessoalmente, fazendo um test drive para saber se ele atende às suas necessidades e expectativas.

Burocracia

A compra de um veículo em loja oferece uma outra grande vantagem: você não precisa se preocupar com despachante, Detran e outras pendências burocráticas. A loja resolve tudo por você.

Esse é um dos grandes cuidados que devem existir em transações particulares: a emissão de laudo feito por mecânico de confiança sobre o estado do veículo, além da compra oficializada em cartório. Se estes passos não forem seguidos, a compra é arriscada.

Financiamento

Outra grande vantagem da compra de seminovo em loja são as possibilidades de financiamento. Se você não tem todo o dinheiro para a aquisição de um veículo, ou quer negociar o seu carro atual, pode ter mais oportunidades em uma loja do que com um vendedor particular.

Normalmente, as lojas possuem parcerias com bancos e instituições financeiras, oferecendo uma negociação mais vantajosa para o consumidor.

Compre carros seminovos com procedência garantida na BellosCar

A BellosCar é uma empresa transparente. Conforme a lei garante, os veículos saem de nossa loja com garantia em todas as peças por 3 meses e, como cortesia, damos 9 meses de garantia estendida para motor e caixa de câmbio. Além disso, todos os veículos são periciados por uma multinacional alemã que atesta a procedência e a qualidade estrutural de nossos carros.

Trabalhamos com as melhores financeiras do mercado, e devido ao volume de negociações, conseguimos sempre oferecer condições competitivas aos nossos clientes. A BellosCar oferece para você a BellosCred, uma forma de financiamento e refinanciamento que torna possível adquirir o seu seminovo com as melhores taxas do mercado e com transparência em toda a negociação.

A loja pesquisa taxas nos bancos com seus dados básicos, do veículo e valor a ser financiado. Depois, você escolhe a melhor opção e a Bellos passa todas as informações para o banco realizar a aprovação.

Pronto! De forma prática e segura você assina o contrato, faz o pagamento e recebe o veículo!

Compre carros seminovos com procedência garantida na BellosCar!

