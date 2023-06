Evite golpes, entenda os tipos de financiamento e escolha o melhor para você na hora de comprar o seu carro

Ter o próprio carro é sinônimo de conforto e independência na hora de se deslocar. No entanto, não é todo mundo que tem condições financeiras de adquirir um veículo novo, principalmente um 0 km.

Você sabia que é possível financiar seminovos? Essa é uma boa alternativa para quem não abre mão dos benefícios de ter um carro, mas não pode desembolsar um valor alto logo de cara.

Neste texto, você entende um pouco mais sobre o financiamento de veículos seminovos. Aqui serão descritas as modalidades que podem ser escolhidas, assim você avalia qual se encaixa melhor na sua realidade. Acompanhe!

É possível financiar carros seminovos?

Sim, inclusive essa alternativa é considerada a mais popular do mercado brasileiro, porque ela proporciona maior flexibilidade quando se trata da quitação de dívidas. Mesmo que o carro não seja novinho, você pode optar por financiá-lo e adequar as condições de pagamento ao seu bolso para realizar esse sonho.

Tipos de financiamento de veículos

Antes de decidir uma compra de grande responsabilidade como essa, é necessário avaliar com cuidado todos os aspectos. O financiamento tem diversos benefícios, mas é fundamental que você saiba o que vale mais a pena no seu caso.

Esses são os principais tipos de financiamento disponíveis para a compra de um carro seminovo:

Crédito Direto ao Consumidor (CDC)

O financiamento mais tradicional, que funciona como uma operação de empréstimo ao consumidor.

A instituição financiadora quita o carro com a loja, o comprador tem o veículo registrado em seu CPF (que está vinculado à instituição) e, para não perder o bem, deve arcar com as parcelas previstas em contrato.

Essa modalidade exige muito planejamento e responsabilidade financeira, já que as operações de empréstimo envolvem taxas de juros.

Leasing

É o empréstimo do veículo durante o período financiado e possui alguns diferenciais em comparação ao CDC:

As parcelas são mais baratas devido à taxa de juros mais baixa;

Não é possível antecipar parcelas para quitar a compra mais rápido;

O carro fica registrado no CNPJ da instituição financeira até a quitação;

Não é possível realizar a venda do veículo durante o andamento do contrato, pois ele ainda não é seu.

Consórcio

O consumidor faz parte de um grupo formado por outros consumidores. O cliente deve pagar as parcelas e participa de um sorteio realizado mensalmente. Se você for sorteado, recebe o veículo. Aqui também é possível oferecer um lance como adiantamento das parcelas a vencer e, caso ele seja o maior dentre todos os oferecidos, o carro também é seu.

Vale lembrar que, independente da modalidade de financiamento que você escolher, todas elas contam com consequências caso haja inadimplência nos pagamentos. Por isso, pesquisa e planejamento são essenciais!

Como realizar o financiamento de um veículo seminovo

Decidiu pelo financiamento mais adequado ao seu bolso? Agora, vamos te dar algumas dicas de como fazer essa compra.

Faça uma pesquisa de mercado e analise as opções mais bem avaliadas por outros consumidores. Considere também as condições oferecidas em contrato;

Compare as principais condições como prazo para pagamento, taxa de juros e valor máximo financiado pela instituição;

Simule todos os cenários com uma calculadora de financiamentos;

Reúna e organize todos os documentos necessários para a compra.

As instituições financiadoras também fazem uma análise cuidadosa dos consumidores antes de aprovar o financiamento. Alguns dos dados que elas levam em consideração são a situação do CPF, o Serasa Score, idade mínima (geralmente 20 anos) e comprovação de renda.

Adquira o carro dos seus sonhos com a BellosCar

A BellosCar oferece para você a BellosCred, uma forma de financiamento e refinanciamento que torna possível adquirir o seu seminovo com as melhores taxas do mercado e com transparência em toda a negociação.

A loja pesquisa taxas nos bancos com seus dados básicos, do veículo e valor a ser financiado. Depois, você escolhe a melhor opção e a Bellos passa todos as informações para o banco realizar a aprovação.

Pronto! De forma prática e segura você assina o contrato, faz o pagamento e recebe o veículo!

A BellosCar é uma empresa transparente. Todos os veículos saem de nossa loja com garantia de até 1 ano para motor e caixa de câmbio, e são periciados por uma multinacional alemã que atesta a procedência e a qualidade estrutural de nossos carros.

Trabalhamos com as melhores financeiras do mercado, e devido ao volume de negociações, conseguimos sempre oferecer condições competitivas aos nossos clientes.