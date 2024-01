Para muitos brasileiros, comprar carro vai além de adquirir um bem material: representa a realização de um sonho. Nesse sentido, […]

Para muitos brasileiros, comprar carro vai além de adquirir um bem material: representa a realização de um sonho. Nesse sentido, a experiência pode se tornar ainda mais especial quando o automóvel escolhido, além de oferecer conforto e segurança, é comprado por preço atrativo, como é o caso dos veículos seminovos.

Continue a leitura e entenda por que investir em carros com pouco tempo de uso é vantajoso e de que forma você pode aproveitar as oportunidades desse mercado de seminovos que estão em alta! Confira a seguir.

Por que comprar carros seminovos?

Não é de hoje que o Brasil apresenta aumento nos preços dos combustíveis, assim como nos valores dos carros zero km. Esse cenário foi agravado no período da pandemia e ainda não foi normalizado.

Se antes comprar carros seminovos já era um bom negócio, diante desse contexto de incertezas com a inflação em alta, investir em um veículo com pouco tempo de uso se tornou ainda mais vantajoso. Veja a seguir 5 vantagens de comprar carro seminovo:

1. Preço

Se o que você busca é custo-benefício, o veículo seminovo é a melhor opção. Quando um carro sai da concessionária, ele sofre depreciação e o seu preço cai. Desse modo, é possível escolher modelos atuais e ainda sim pagar mais barato por automóveis com pouco tempo de uso.

2. Maior variedade de modelos e acessórios

Ao optar por comprar um veículo seminovo, as opções de modelos encontrados são maiores, já que aqueles que saíram de linha continuam comercializados nas revendedoras. Além disso, é possível adquirir um seminovo com acessórios completos – como banco de couro, travas elétricas e câmbio automático sem gastar mais por isso.

3. Garantia estendida

Para ganhar destaque no mercado, muitas concessionárias oferecem proteção estendida para os carros seminovos. Dessa forma, diversos modelos são vendidos com garantia de três anos. Em alguns casos, como os veículos intermediários e de luxo, essa garantia pode chegar até cinco anos.

4. Maior possibilidade de negociação

Com o mercado de usados em alta, a possibilidade de negociar – tanto em concessionárias, quanto diretamente com pessoas físicas – e chegar a acordos mais vantajosos é ainda maior. Vale lembrar que para que isso ocorra, pesquise antes o valor dos modelos de seu interesse na Tabela Fipe.

5. Custo baixo com documentação

Ao comprar um carro seminovo, os custos com documentação são reduzidos consideravelmente. Um exemplo disso é que no caso de carros novos, os gastos com emplacamento e outras pendências podem chegar a R$1.200. Para transferir esses documentos para um novo dono, os custos giram em torno de R$200.

Outro ponto importante é que grande parte dos veículos usados e seminovos vêm com o IPVA e DPVAT pagos, além de estarem protegidos pela seguradora, o que representa também uma grande economia de despesas.

[h4] BellosCar: a maior revendedora de veículos seminovos do Paraná

Para realizar o seu sonho do carro próprio, conte com a BellosCar. A revendedora de veículos seminovos atua no mercado há 33 anos e, desde então, oferece aos seus clientes condições competitivas para a compra e venda ou financiamento e refinanciamento de automóveis.

Todos os carros comercializados na loja são periciados por uma multinacional alemã, atestando a procedência e a qualidade estrutural dos veículos. Além disso, a BellosCar oferece até 1 ano de garantia para motor e caixa de câmbio, a fim de assegurar aos seus clientes uma experiência única e segura.

Quer mais benefícios? A BellosCar trabalha com as melhores financeiras do mercado e, devido ao grande volume de negociações, é possível oferecer as melhores condições de compra para os clientes!

A BellosCar oferece para você a BellosCred, uma forma de financiamento e refinanciamento que torna possível adquirir o seu seminovo com as melhores taxas do mercado e com transparência em toda a negociação.

A loja pesquisa taxas nos bancos com seus dados básicos, do veículo e valor a ser financiado. Depois, você escolhe a melhor opção e a BellosCar passa todas as informações para o banco realizar a aprovação.

Pronto! De forma prática e segura você assina o contrato, faz o pagamento e recebe o veículo!

Quer investir em carros seminovos? Conheça as opções da BellosCar aqui.

Instagram da BellosCar

TikTok da BellosCar

(41) 99756-0208