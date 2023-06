Entenda quais aspectos levar em consideração para comprar um carro seminovo com segurança

O carro é um dos bens materiais de maior valor que temos durante a vida, por isso a compra de um veículo envolve muita avaliação, planejamento e diversos cuidados. Quando compramos um automóvel novo, mesmo que ele já seja usado, queremos ao máximo evitar dores de cabeça com possíveis problemas.

Por isso, neste texto daremos algumas dicas de como comprar um carro de forma segura, sabendo quais pontos você deve considerar antes de fechar negócio. Continue a leitura!

Como comprar um carro de forma segura

Para comprar o veículo que esteja de acordo com a sua realidade e faça seus olhos brilharem, mas de forma segura, alguns passos devem ser seguidos.

Defina o seu orçamento

Assegure-se de que a compra do seu carro não vai se tornar uma dívida incontrolável que atrapalha a sua vida financeira e emocional. De nada adianta ter um veículo na sua garagem se há um rombo no seu bolso te preocupando, não é mesmo? Avalie qual modelo está dentro do orçamento e considere todas as modalidades de compra.

Pesquise as opções disponíveis no mercado

Um fator para se atentar durante a pesquisa é o nível de consumo do carro. Outro cuidado que é preciso ter em mente é o custo de manutenção, pois muitos modelos contam com peças difíceis de serem substituídas. Pesquisar nunca é demais!

Procure referências

Buscar referências da loja e do modelo de carro é essencial. O conhecimento sobre as montadoras e as concessionárias indicam o padrão de qualidade do veículo, e pode evitar muitos problemas futuros.

Não abra mão do test drive

Há quem ame fazer test drives em diversos carros e essa é uma ótima forma de se familiarizar com os detalhes de cada veículo. Testar faz toda a diferença na hora de decidir!

Faça uma vistoria completa antes de fechar negócio

Quando se trata de um seminovo, este passo é ainda mais importante. Fique atento a possíveis defeitos e aspectos do carro que podem ser uma dor de cabeça. Solicite também uma vistoria da própria concessionária que irá realizar a venda.

Faça um bom seguro

Decidiu pela compra? Agora é hora de optar por um seguro veicular de confiança. Procure por empresas com credibilidade no mercado e peça indicações para conhecidos. Você também pode sair da loja com o carro segurado se ela oferecer o serviço.

BellosCar: compre seu carro com tranquilidade e segurança

No momento de comprar seu veículo seminovo, escolha uma loja com tradição e referências positivas no mercado.

A BellosCar tem 32 anos de história no ramo, com diversos depoimentos de clientes satisfeitos. Todos os veículos saem da loja com garantia de até um ano para motor e caixa de câmbio. Além disso, os carros são periciados por uma multinacional alemã, atestando a procedência e a qualidade estrutural dos automóveis comercializados pela loja.

Quer mais benefícios? A BellosCar trabalha com as melhores financeiras do mercado e, devido ao grande volume de negociações, é possível oferecer as melhores condições de compra para os clientes!

A BellosCar oferece para você a BellosCred, uma forma de financiamento e refinanciamento que torna possível adquirir o seu seminovo com as melhores taxas do mercado e com transparência em toda a negociação.

A loja pesquisa taxas nos bancos com seus dados básicos, do veículo e valor a ser financiado. Depois, você escolhe a melhor opção e a BellosCar passa todos as informações para o banco realizar a aprovação.

Pronto! De forma prática e segura você assina o contrato, faz o pagamento e recebe o veículo!

Quer financiar o carro seminovo dos seus sonhos! Conheça as opções da BellosCar aqui.

