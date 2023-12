BellosCar: referência em carros seminovos em Curitiba

Saiba como a BellosCar se consolidou no mercado de veículos seminovos oferecendo ótimas condições de compra aos seus clientes

33 anos de história que começam com a venda de um Fusca. São mais de três décadas sendo reconhecidos pela qualidade do seu processo de compra e venda de carros. Com muita dedicação e um atendimento de excelência, a BellosCar se tornou referência no mercado de veículos seminovos em Curitiba. Conheça um pouco mais da história da loja neste texto.

Os primeiros anos da BellosCar

Tudo começou em 1987, quando Silvan Dal Bello comprou seu primeiro carro para fazer negócio. Era um Fusca, que ele conseguiu vender ainda na mesma semana. Silvan sempre foi um amante de carros e logo tomou gosto pelo empreendedorismo na área de automóveis. Foi assim que em 1990 foi fundada a BellosCar, com cinco veículos para venda em seu pátio.

Quatro anos depois, Silvan conquistou uma sede própria para a sua loja, que agora contava com trinta carros no pátio. Com o objetivo de inovar e valorizar a exclusividade para seus clientes, em 1998 a BellosCar traz um Shelby Cobra para Curitiba, sendo o primeiro do modelo na cidade. Esse icônico carro esportivo fez muito sucesso durante a década de 1960 em competições e se tornou o símbolo da loja.

Uma sociedade de sucesso

No ano de 2004, Rodrigo Dal Bello entrou como sócio na BellosCar. Agora, o fundador e CEO Silvan tinha um braço direito para fazer com que sua empresa crescesse ainda mais no mercado de veículos seminovos.

Dessa sociedade, nasceu mais uma loja, a segunda em Curitiba. Foi assim que a BellosCar aumentou seu estoque, podendo oferecer ao consumidor mais de 150 carros para compra.

E este foi apenas o começo! Em 2012, a empresa se consolidou de vez e se estabeleceu como uma das maiores revendas do sul do Brasil.

História recente

Do sucesso vieram mais investimentos e resultados. Em 2016, foram inauguradas a Mega Loja BellosCar e o Espaço Bello’s. As duas lojas foram unidas para oferecer um espaço com 12 mil m² e mais de 200 carros no pátio. Além do conforto e da variedade de modelos, o consumidor passou a encontrar mais praticidade, pois o espaço também oferece centro automotivo para serviços do dia a dia.

Dois anos depois, a empresa firmou uma parceria que tornou possível melhorar o seu posicionamento digital. Com isso, a logomarca da BellosCar foi modernizada e um novo website foi lançado: o mais transparente entre as revendas de veículos do Brasil.

Atualmente, a empresa conta com uma variedade impressionante de modelos de carros para atender todas as necessidades e bolsos. Audi, BMW, Chevrolet, FIAT, Ford, Honda, Jeep, Mercedes, Porsche e Renault são algumas das famosas marcas do mercado que são encontradas para venda na BellosCar. Além disso, todos os carros são periciados por uma multinacional alemã, o que atesta a procedência e qualidade estrutural desses produtos.

De forma segura e transparente, a loja também oferece condições de negociação únicas, não somente para compra, mas para venda de veículos seminovos. Várias formas de financiamento são possíveis para facilitar a realização do sonho de tantas pessoas: ter o próprio carro, um bem que é símbolo de independência e movimento. A BellosCred possui alto nível de aprovação dos consumidores e oferece as melhores taxas do mercado!

Os mais de 50 mil carros vendidos demonstram o sucesso da BellosCar, que sempre prioriza a satisfação do cliente e a oferta de serviços de qualidade máxima.

O que os clientes dizem?

Não existe nada melhor do que o depoimento de clientes para atestar o sucesso de uma empresa, não é mesmo? Por isso, aqui estão algumas falas marcantes que podem ser encontradas no website da BellosCar.

Segundo Rosangela Capri, “a loja é excelente em negociações, oferece ótimos carros e há muita seriedade e respeito nas negociações”. De acordo com Aldenir Anzolin, ele recomenda a BellosCar devido à estrutura e aos profissionais qualificados que sempre procuram oferecer um atendimento e produtos diferenciados aos clientes. “Com certeza uma das melhores lojas do país”, completa Aldenir.

BellosCar: referência em carros seminovos em Curitiba

A BellosCar oferece para você a BellosCred, uma forma de financiamento e refinanciamento que torna possível adquirir o seu seminovo com as melhores taxas do mercado e com transparência em toda a negociação.

A loja pesquisa taxas nos bancos com seus dados básicos, do veículo e valor a ser financiado. Depois, você escolhe a melhor opção e a Bellos passa todos as informações para o banco realizar a aprovação.

Pronto! De forma prática e segura você assina o contrato, faz o pagamento e recebe o veículo!

A BellosCar é uma empresa transparente. Todos os veículos saem de nossa loja com garantia de até 1 ano para motor e caixa de câmbio, e são periciados por uma multinacional alemã que atesta a procedência e a qualidade estrutural de nossos carros.

Trabalhamos com as melhores financeiras do mercado, e devido ao volume de negociações, conseguimos sempre oferecer condições competitivas aos nossos clientes.

Quer financiar o carro seminovo dos seus sonhos! Conheça as opções da BellosCar aqui.

