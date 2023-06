Conheça os critérios que você deve considerar ao procurar uma loja de veículos seminovos para vender o seu automóvel

A internet contribuiu muito para o crescimento do mercado de compra e venda de veículos, pois a tecnologia tornou possível a conexão entre vendedor e potencial comprador. Além disso, as informações disponíveis como a avaliação de clientes e a reputação no mercado tornaram-se fundamentais na hora da compra e venda.

Apesar desses avanços, tomar cuidado nunca é demais. Na hora de vender ou comprar o seu carro, algumas precauções devem ser tomadas para evitar golpes, principalmente no que diz respeito à loja que irá mediar a transação, se você optar por esse meio de negociação.

Mas como saber se uma loja é de confiança? Como evitar esses possíveis golpes? Neste texto daremos algumas dicas fundamentais na hora de vender seu seminovo. Continue a leitura!

Como escolher onde vender um carro usado?

Primeiramente, após tomar a decisão de que você quer vender o seu carro, é necessário pesquisar diversas lojas de seminovos. Considerar várias opções no início dá mais poder de comparação e você vai poder optar por aquela com maior reputação.

Reputação

O passo principal aqui é investigar as avaliações de pessoas que já tiveram experiência com a loja. Nem sempre você irá conhecer alguém que pode dar uma recomendação sobre o assunto, por isso a internet é tão essencial nesse processo.

As avaliações dos clientes podem ser facilmente encontradas na página da empresa no Google Meu Negócio ou no Reclame Aqui. Não se apegue a reclamações pontuais, mas elas devem ser uma exceção!

Preços

Após selecionar as lojas mais bem avaliadas, é hora de considerar os preços dos carros vendidos nelas. Caso não haja um site oficial, é recomendado visitar o espaço físico para realizar essa etapa. É preciso saber se a concessionária irá vender seu carro por um valor atrativo sem se afastar muito do preço tabelado do modelo.

Loja regularizada

Uma loja de procedência confiável segue uma série de registros que você deve verificar. A seriedade e competência de um estabelecimento começa com a documentação. Confira CNPJ e pesquise em órgãos públicos se a inscrição jurídica do local está em dia.

Vistoria

É válido também destacar o quanto uma vistoria é fundamental. A maioria das pessoas pensa nela na hora de comprar o veículo, mas a vistoria é uma forma de assegurar tudo o que seu carro tem a oferecer para o comprador.

Essa dica é importante para que você não caia em determinados golpes: se você conhece bem o carro e o estado em que ele está, não vai acreditar em problemas inventados por concessionárias que agem de má-fé para baratear o produto).

Por último, leia com muita cautela o contrato de venda. Cada item importa e você não pode desconsiderar as letras miúdas antes de fechar negócio.

Como é feita a avaliação de veículos seminovos?

Além de seguir o valor tabelado de cada modelo de carro e oferecer preços atrativos, as lojas responsáveis pela venda de seminovos levam alguns fatores em consideração na hora de avaliar o seu veículo.

Aspectos como lataria, motor, pneus e estado geral de conservação serão os primeiros itens notados e avaliados.

Venda mais rápida e vantajosa

Ao vender o seu carro por meio da BellosCar, você garante maior exposição do seu veículo com uma reputação de mais de 32 anos de mercado e anúncios dentro de uma estratégia de marketing campeã.

Além de constar nos canais próprios da BellosCar, seu carro estará presente nos maiores portais especializados, e todos os membros do time estarão trabalhando na venda dele de maneira simultânea.

Seguindo essa estratégia, seu carro será vendido mais rapidamente e por um preço maior.

Venda seu carro com tranquilidade na BellosCar

Chegou até aqui e ainda tem dúvidas de qual loja escolher para vender o seu seminovo? Escolha uma loja com tradição e referências positivas no mercado.

A BellosCar tem 32 anos de história no ramo, com diversos depoimentos de clientes satisfeitos. Você tem 3 modalidades de venda para escolher:

Venda na hora e receba à vista;

e receba à vista; Troco na troca: troque o seu antigo e saia com um carro novo da BellosCar;

troque o seu antigo e saia com um carro novo da BellosCar; Consignação: garante maior rentabilidade, pois são apresentadas propostas dos principais portais de venda.

Quer vender o seu carro com tranquilidade e praticidade? Solicite uma avaliação da BellosCar aqui.

