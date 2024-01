Aprenda a identificar os sinais que o veículo apresenta para tomar a melhor decisão

Trocar de carro nem sempre é uma decisão fácil. Além do apego afetivo, muitas pessoas acabam se acostumando com problemas corriqueiros que o veículo apresenta e decidem por não passar adiante o automóvel.

Quando a ida à oficina se torna rotineira e os gastos com manutenção aumentam, porém, é preciso ficar atento: possivelmente chegou a hora de trocar de carro. Para não restarem dúvidas sobre qual o melhor momento de fazer isso, acompanhe a leitura e veja alguns sinais que o veículo apresenta no dia a dia e que não devem ser ignorados.

Sinais de que chegou a hora de trocar de carro

Nem sempre as pessoas conseguem saber qual o melhor momento para trocar de carro. Muitas vezes, elas não sabem se realizar essa troca será um bom negócio ou se representará ainda mais gasto de dinheiro.

Para evitar qualquer tipo de desgaste – financeiro ou de tempo –, o melhor a se fazer é observar os sinais que o veículo apresenta:

Aumento de gastos com manutenção

De forma geral, os gastos com manutenção não podem ultrapassar 10% do valor do carro. Se um veículo custa R$40 mil, o ideal é que o valor gasto com manutenção seja de até R$4 mil ao ano.

Caso esse custo seja maior do que os 10%, há um grande indício de que chegou a hora de trocar de carro. Antes de tomar a decisão de trocar ou não o veículo, ouça a avaliação do mecânico sobre o estado do automóvel.

Com essa análise profissional, será possível entender se o problema está relacionado ao desgaste natural das peças – e o momento de trocar de carro chegou – ou se é uma consequência da falta de revisões periódicas.

Quilometragem acima de 60 mil km

Outro ponto a ser observado é a quilometragem do veículo. Após os 60 mil km, o carro começa a apresentar desgastes naturais em algumas peças, como embreagem e suspensão, o que torna o seu desempenho menos eficiente e seguro para os passageiros. O motor sofre desgaste com sua utilização e se não há um cuidado periódico (manutenção dos níveis ideais de água, óleo, fluídos e aditivos necessários, a sua vida útil será ainda menor.

Se você não estiver disposto a investir em manutenções e revisões mais frequentes, o mais indicado é realizar a troca do automóvel após essa quilometragem.

Aumento do consumo de gasolina

Após muito tempo de uso, alguns veículos passam a consumir mais gasolina. Quando isso acontece, o ideal é que o carro seja substituído por outro, de preferência por um modelo que renda melhor, ou seja, que rode mais com menos combustível.

[h4] Conte com a BellosCar: a maior loja de veículos seminovos do Paraná

Quer trocar de carro com segurança e qualidade? Conte com a BellosCar. A loja de veículos seminovos atua no mercado há 33 anos e oferece aos seus clientes condições competitivas para a compra e venda ou financiamento e refinanciamento de automóveis.



Todos os carros comercializados na loja são periciados por uma multinacional alemã, atestando a procedência e a qualidade estrutural dos veículos. Além disso, a BellosCar oferece até 1 ano de garantia para motor e caixa de câmbio, a fim de assegurar aos seus clientes uma experiência única e segura.

Quer mais benefícios? A BellosCar trabalha com as melhores financeiras do mercado e, devido ao grande volume de negociações, é possível oferecer as melhores condições de compra para os clientes!

A BellosCar oferece para você a Belloscred, uma forma de financiamento e refinanciamento que torna possível adquirir o seu seminovo com as melhores taxas do mercado e com transparência em toda a negociação.

A loja pesquisa taxas nos bancos com seus dados básicos, do veículo e valor a ser financiado. Depois, você escolhe a melhor opção e a BellosCar passa todas as informações para o banco realizar a aprovação.

Pronto! De forma prática e segura você assina o contrato, faz o pagamento e recebe o veículo!

Quer trocar seu carro com segurança e tranquilidade? Conheça as opções da BellosCar aqui.

Instagram da BellosCar

TikTok da BellosCar

(41) 99756-0208