Conheça no artigo características dos tipos de carro e o que a sua família deve avaliar no momento da escolha!

Saber qual é o carro ideal para a sua família pode ser um desafio diante das opções de veículos no mercado, e entender quais são as prioridades e necessidades dos seus filhos e familiares vai ajudar na escolha certa.

Para famílias que acabaram de crescer, com certeza os objetivos mudam: além da estética ou potência, procura-se quais são os itens de segurança, funcionalidade e espaço. A escolha correta vai garantir a satisfação de toda a família e uma relação a longo prazo com o veículo.

O que avaliar na hora de comprar um carro para a família?

Ao buscar o carro ideal em lojas e websites, você deve encontrar várias características que podem tornar a decisão ainda mais difícil. É preciso olhar para o objetivo da compra: sua família realiza viagens com frequência? O pet vai junto aos passeios? Quantas pessoas têm sua família? Essas características são determinantes no tipo de carro que deve ser escolhido:

Carros SUVs

Essa categoria cresceu nos últimos anos, conquistando o coração de várias famílias por ser um utilitário esportivo, possuir espaço e oferecer a possibilidade de trafegar com a mesma performance dentro e fora da cidade. Por isso, é uma ótima opção para quem realiza viagens e precisa de conforto para encarar as horas de estrada.

Carros Sedãs

Os carros desse estilo são perfeitos para famílias, pois leva confortavelmente os passageiros, possui ótima estabilidade, conforto, performance e bons itens de série. As montadoras conseguiram adaptar-se aos vários tamanhos de famílias, subdividindo a categoria em sedã compacto, sedã médio (com mais itens direcionados ao conforto do motorista) e sedã premium, que valoriza desempenho e tecnologia.

Outras categorias: hatchs e picapes

Essas categorias de veículos são opostas: o hatch é compacto e a picape requer garagem maior. Para famílias pequenas, o hatch pode atender bem, embora tenha pouco espaço no porta-malas. Costuma ser mais econômico e ótimo para circular dentro da cidade. As picapes atendem bem famílias que realizam viagens longas, que necessitam de muito espaço para malas e cargas, e precisam de um veículo que trafegue em qualquer tipo de estrada.

Itens que precisam de atenção na escolha do carro ideal

Depois da escolha do tipo de carro, outros itens devem estar no radar e podem garantir uma compra tranquila. Considere outros gastos com o veículo, como o IPVA, seguro, licenciamento e DPVAT. Atente-se também aos custos das manutenções periódicas.

Se você vai procurar um veículo seminovo, pergunte pelo histórico de revisões e se a loja faz a vistoria documental e da manutenção do veículo. A compra em uma loja com experiência no ramo vai tornar a transação ainda mais segura, evitando dores de cabeça burocráticas e com surpresas ruins no funcionamento do carro.

