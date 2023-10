Descubra todas as vantagens de adquirir um veículo como pessoa jurídica

Comprar carro no Brasil ficou mais caro depois da pandemia, período em que muitos fabricantes tiveram que parar a produção por conta do lockdown e os fortes impactos na economia causaram aumento da inflação.

Para quem deseja driblar os valores inflacionados dos automóveis, uma boa saída é comprar carro com CNPJ porque concessionárias e montadoras oferecem descontos e facilidades exclusivas para esse tipo de transação.

Continue a leitura e saiba quais são as vantagens oferecidas, as condições para a aquisição do carro por pessoa jurídica e como aproveitar todos os benefícios da melhor maneira possível. Confira!

Vantagens de comprar carro com CNPJ

A compra de um veículo por meio de CNPJ pode ser muito vantajosa, principalmente para quem deseja economizar e aproveitar as facilidades oferecidas pelas concessionárias e montadoras. A seguir, conheça algumas vantagens de realizar esse tipo de transação:

Descontos exclusivos

Os descontos podem variar de 2,0% a 30%, a depender da quantidade de carros adquiridos, modelos escolhidos e das condições negociadas para cada tipo de veículo. Um exemplo disso são os carros utilitários, como picapes e furgões, que geralmente garantem um desconto maior na hora da compra.

Condições especiais

Outros benefícios que as concessionárias podem oferecer são taxas especiais e aumento do prazo para pagamento financiado.

No entanto, para que toda transação seja de fato vantajosa, é importante pesquisar as condições disponibilizadas por cada instituição financeira da concessionária ou do banco que atende a sua empresa para garantir uma melhor negociação.

Como aproveitar todos os benefícios com a compra de carro com CNPJ

Para que a empresa com o CNPJ ativo – seja empresário ou um empreendedor MEI, por exemplo – consiga aproveitar todos os benefícios, ela precisa apresentar alguns documentos no momento da compra:

CNPJ (o cartão pode ser emitido no site da Receita Federal);

Contrato Social do negócio e a inscrição estadual vigente;

Comprovante de endereço da empresa;

Documentos (RG E CPF) do responsável pela compra – que deve ser realizada pelo proprietário, sócios ou funcionários (esses devem possuir uma procuração para efetuar a compra).

Financie seminovos para sua empresa com a BellosCar

A compra de um carro com CNPJ pode ser um negócio muito vantajoso e representar uma ótima economia para a empresa. Para que tudo ocorra da melhor maneira possível, é fundamental contar com um serviço especializado e seguro para realizar os trâmites na hora de adquirir um veículo.

Para quem mora nas regiões próximas a Curitiba, a BellosCar é a melhor opção. A revendedora de carros seminovos atua no mercado há 32 anos e oferece aos seus clientes condições competitivas para a compra, venda, financiamento e refinanciamento de veículos.

Todos os carros comercializados na loja são periciados por uma multinacional alemã, atestando a procedência e a qualidade estrutural dos veículos. Além disso, a BellosCar oferece até 1 ano de garantia para motor e caixa de câmbio, a fim de assegurar aos seus clientes uma experiência única e segura.

Quer mais benefícios? A BellosCar trabalha com as melhores financeiras do mercado e, devido ao grande volume de negociações, é possível oferecer as melhores condições de compra para os clientes!

A BellosCar oferece para você a BellosCred, uma forma de financiamento e refinanciamento que torna possível adquirir o seu seminovo com as melhores taxas do mercado e com transparência em toda a negociação.

A loja pesquisa taxas nos bancos com seus dados básicos, do veículo e valor a ser financiado. Depois, você escolhe a melhor opção e a BellosCar passa todos as informações para o banco realizar a aprovação.

Pronto! De forma prática e segura você assina o contrato, faz o pagamento e recebe o veículo!

Quer financiar carros seminovos para sua empresa? Conheça as opções da BellosCar aqui.

Instagram da BellosCar

TikTok da BellosCar

(41) 9756-0208