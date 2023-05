Conheça as opções de veículos que são melhores para o seu bolso

Em um cenário onde os carros elétricos/híbridos estão ganhando espaço e o valor do combustível está menos acessível, muitas pessoas ainda procuram por carros mais econômicos.

Seja o primeiro veículo adquirido na vida, novo ou seminovo, é importante considerar a economia na hora da compra. O fator financeiro faz toda a diferença e a maioria dos compradores procura por opções mais em conta.

Para atender essa necessidade, diversos modelos de veículos se destacam por essa característica: são econômicos.

Selecionamos uma lista de carros que se destacam por seu custo-benefício quando se trata de consumo/eficiência (km/l) de acordo com a tabela do Inmetro. Continue a leitura e descubra quais são!

Quais são os carros mais econômicos?

Vamos à lista de alguns modelos presentes no mercado brasileiro que estão entre os mais econômicos e apresentam melhor custo-benefício.

Chevrolet Onix Plus

Seu propulsor é 1.0 turbo flex de três cilindros, o que significa uma grande eficiência. O consumo de gasolina é de 12,2 km/l na cidade e 15,8 km/l na estrada.

Renault KWID

Os principais diferenciais são o painel multimídia com GPS e o bagageiro com 290 litros. O propulsor é bastante eficiente, seu consumo de gasolina é de 14,9 km/l na cidade e 15,7 km/l na estrada.

Fiat Argo

Compacto e com central de entretenimento. Existem duas opções de motores, ambas eficientes. No motor 1.3, o consumo de gasolina na cidade é de 12,9 km/l e na estrada é de 14,3 km/l.

Ford Ka Sedan

Espaço, design e desempenho trazem o Ka para essa lista. Tem como diferenciais o painel multimídia e recursos como câmera de ré e compatibilidade com smartphones. O motor pode ser 1.0 ou 1.5, e o 1.0 tem um consumo de gasolina de 13,5 km/l na cidade e 15,4 km/l na estrada.

Outros modelos que podem ser considerados como econômicos e com excelente custo-benefício: são o Fiat Mobi, Peugeot 208, Volkswagen Polo, Chevrolet Onix Hatch e Hyundai HB20.

Vantagens dos carros econômicos

Além de consumirem menos combustível, os carros econômicos também causam menor impacto no meio ambiente. Gastar menos dinheiro para abastecer seu automóvel a longo prazo com certeza é válido, mas o lado sustentável dessa operação também tem sua importância.

O KWID, por exemplo, está entre os mais econômicos de 2023 devido sua eficiência considerando veículos com motor a combustão também com etanol. No entanto, outros modelos apresentados anteriormente neste texto não são tão eficientes quando a gasolina é substituída pelo etanol.

O consumo do carro está diretamente ligado à sua emissão de gases que contribuem para o efeito estufa, por isso o assunto “sustentabilidade” precisa ser mencionado quando se trata desse tema.

Encontre carros econômicos seminovos na BellosCar

Está procurando um veículo eficiente e que não “beba” tanto? Na BellosCar você encontra. A loja possui em seu estoque uma grande variedade de carros econômicos, como os mencionados na lista acima.

Com 33 anos de mercado, a BellosCar tem como objetivo oferecer o melhor custo-benefício aos seus clientes. Todos os veículos saem da loja com garantia de até um ano para motor e caixa de câmbio. Além disso, os carros são periciados por uma multinacional alemã, atestando a procedência e a qualidade estrutural dos automóveis comercializados pela loja.

Quer mais benefícios? A BellosCar trabalha com as melhores financeiras do mercado e, devido ao grande volume de negociações, é possível oferecer as melhores condições de compra para os clientes!

A BellosCar oferece para você a BellosCred, um formato de financiamento e refinanciamento que torna possível adquirir o seu seminovo com as melhores taxas do mercado e com transparência em toda a negociação.

A loja pesquisa taxas nos bancos com seus dados básicos, do veículo e valor a ser financiado. Depois, você escolhe a melhor opção e a BellosCar passa todos as informações para o banco realizar a aprovação.

Pronto! De forma prática e segura você assina o contrato, faz o pagamento e recebe o veículo!

Quer encontrar os seminovos mais econômicos? Conheça as opções da BellosCar aqui.

