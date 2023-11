Pistache em alta: lugares em Curitiba para saborear o ingrediente queridinho

O pistache tem sido um ingrediente requisitado nos pratos doces e salgados. O fruto seco oleaginoso, antes mais consumido como sabor de sorvete ou com castanhas no Natal, vem ganhando destaque em diferentes receitas. Rico em antioxidantes e fonte de gorduras saudáveis, o pistache tem conquistado bares e restaurantes em Curitiba.

Com origem no Oriente Médio, aparece com mais frequência nos pratos típicos de países como Síria e Irã. Hoje, é cultivado em outras localidades, desde a Itália até o estado da Califórnia, nos Estados Unidos. O Brasil não tem tradição nesse cultivo, o que tornou o pistache algo de consumo limitado e bem exclusivo. Mas aos poucos ele está aparecendo com mais frequência.

Se você gosta de um prato com pistache, confira cinco lugares de Curitiba que possuem receitas com o ingrediente:

Cookie Stories: na rede curitibana especializada em cookies, a iguaria ganhou uma receita exclusiva. O Cookie de Pistache tem massa branca de cookie com farofa de pistache por cima e creme de pistache no recheio. O sabor já está disponível nas seis unidades da Cookie Stories em Curitiba: Comendador (R. Comendador Araújo, 444 – Centro), Água Verde (R. Prof. Álvaro Jorge, 62 – Água Verde), Marechal (R. Marechal Deodoro, 651 – Centro), Cookie Lab (R. Prof. Nilo Brandão, 564 – São Lourenço), Juvevê (R. Moysés Marcondes, 429 – Juvevê) e Santa Felicidade (R. Saturnino Miranda, 803).

Lemí Bar. Foto: divulgação.

Lemí Bar: o bar inspirado pelo poeta Paulo Leminski também usa a oleaginosa em uma receita original. A Croqueta de Mortadela com Pistache tem influência das tapas espanholas, resultando em uma croqueta crocante com recheio cremoso de mortadela e pistache, finalizado com toque de straciatella. O Lemí Bar fica na Al. Augusto Stelfeld (nº 811), no Centro de Curitiba.

Madá Pizza & Vinho. Foto: divulgação.

Madá Pizza & Vinho: outra prato salgado com pistache é a pizza do Madá. A receita combina molho pesto, mortadela, mozzarella, straciatella e pistache. A mortadela usada na pizza é a Bologna com Pistache Ceratti. O Madá Pizza & Vinho fica na Rua Saldanha Marinho (nº 1230), no Centro de Curitiba.

Mango Café Brazil: a cozinha contemporânea do Mango Café Brazil tem pistache em uma das sobremesas mais pedidas. A Cheesecake é servida com mousse de pistache, geleia de maracujá e flor comestível. O Mango funciona na R. Brigadeiro Franco (º 3941), no bairro Rebouças.

Pizzaria da Mathilda: no local que trabalha com massas de longa fermentação é possível pedir uma pizza doce de Nutella e Pistacchio, combinando pistache com creme de avelã. São três endereços da Mathilda em Curitiba: Centro (Av. Vicente Machado, 859), Juvevê (R. Rocha Pombo, 265) e Água Verde (Av. dos Estados, 1066).

